Початок зроблено: генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха рф

У квітні минулого року російського олігарха Костянтина Малофєєва звинуватили у спробах ухилитися від санкцій

У процесі стягнення з Росії компенсації за завдану війною шкоду з’явилися перші значні зрушення: у п’ятницю, 3 лютого, генеральний прокурор США Меррік Гарланд вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

Про це повідомляє CNN.

Про важливе рішення Гарланд оголосив під час зустрічі зі своїм українським колегою, генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

"Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні... Ці конфісковані активи з’явилися після того, як я оголосив у квітні минулого року про звинувачення вказаному російському олігарху Костянтину Малофєєву в ухиленні від санкцій", — сказав Гарланд.

Він пояснив, що, згідно з його сьогоднішнім дозволом, надалі вилучені кошти будуть передані Держдепу на підтримку народу України.

У свою чергу Андрій Костін додав, що Україна та США надсилають чіткий сигнал людям, які підтримують війну, що "не буде жодного імунітету та безкарності за міжнародні злочини".

Генпрокурор України подякував Сполученим Штатам за зусилля у підтримці українського народу.

"Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війни України", — додав Костін.

Раніше повідомлялося, що, на думку глави ГУР МО України Кирила Буданова, зараз важко сказати, з ким Україна говоритиме про репарації та відповідальність за злочини проти українського народу. Але цей процес є неминучим, і зараз головне завдання України – системне та державне ослаблення росії. Для цього ми маємо активно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх.