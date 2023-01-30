Переможемо рф, як флот королеви Єлизавети I розбив іспанців: Буданов про перспективи війни

Завдання України – стати маленьким "Давидом", який уб’є монстра-"Голіафа"

Глава ГУР МО України Кирило Буданов, який прогнозував наприкінці зими великий наступ України, продовжує свою активну медіа-діяльність, спілкуючись із представниками різних ЗМІ.

Цього разу генерал-майор Буданов дав інтерв’ю польському виданню Wirtualna Polska, в якому закликав не недооцінювати нашого ворога, який, на його думку, "вчиться на своїх помилках".

"Передусім, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне. Це помилка. На мій погляд, це жива речовина. Наш ворог, як ми бачимо, змінюється і пристосовується до ситуації. Приймає і впроваджує нові рішення: тактичні та оперативні. Або навіть розробляє нові стратегічні цілі", – зазначив голова ГУР.

При цьому він заявив, що поділяє думку про те, що "міць" армії росії була міфом.

"Я думаю, що ми, українці, допомогли світові розвіяти легенди про непереможну армію росії", — зазначив Буданов.

Керівник української розвідки згадав приклад з історії, коли за часів королеви Єлизавети І англійці розбили на морі іспанський флот, який називали "великою та непереможною армадою".

"Так само ми переможемо "велику і непереможну" армію росії. Так само, як Давид переміг Голіафа ", — підкреслив він.

Також Кирило Буданов висловив свої думки про те, як складатимуться відносини між Україною та Росією зараз і після нашої перемоги.

Так, в даний час головним завданням для керівництва нашої країни є ослаблення росії та примус її до визнання відповідальності за війну.

Буданов зазначив, що зараз важко сказати, з ким Україна говоритиме про репарації та відповідальність за злочини проти українського народу.

"Завдання України – системне та державне ослаблення росії. Для цього ми маємо активно підключатися до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, силових, правових, гуманітарних та освітніх. І забути про наш пострадянський період, як про страшний сон", – сказав він. .

Щоб росія більше ніколи не змогла напасти на нашу країну, над нею після війни потрібно встановити контроль, вважає глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав низку факторів, які вказують на те, що війна в Україні може закінчитися у 2023 році.