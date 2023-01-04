Буданов у свій день народження знову "розділив росію" (фото)

Голові ГУР подарували торт у вигляді карти росії

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у середу, 4 січня, на честь свого 37-річчя отримав незвичайний подарунок.

Як йдеться у матеріалі ТСН, до цієї дати йому подарували торт у вигляді карти росії, що нагадує ту, яка висить у нього в кабінеті, після чого голова ГУР його розрізав.

На початку січня у мережі звернули увагу на те, що в кабінеті Буданова висить карта росії, на якій зображено умовну схему її розділу. Після того, як пропагандисти влаштували істерику з цього приводу, голова розвідки пояснив, що вона з’явилася в нього ще в березні минулого року.

За його словами, якщо раніше російські "експерти" називали такий розділ "маячнею", то тепер вони почали ставитися до цього серйозно.

"У них страх — страх розуміння реальності, вони зрозуміли, що це дійсно їхнє майбутнє", — зазначив тоді він.

Буданов додав, що росіяни самі обрали таку долю.

Карта Буданова

Буданов нарізав карту росії

Як повідомлялося раніше, Буданов напередодні дав велике інтерв’ю західним ЗМІ, в якому розповів, що на Росію чекає більше вибухів, а також анонсував новий контрнаступ ЗСУ.