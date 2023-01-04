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Буданов у свій день народження знову "розділив росію" (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кирило Буданов Новина оновлена 04 січня 2023, 20:53
Кирило Буданов

Голові ГУР подарували торт у вигляді карти росії

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у середу, 4 січня, на честь свого 37-річчя отримав незвичайний подарунок.

Як йдеться у матеріалі ТСН, до цієї дати йому подарували торт у вигляді карти росії, що нагадує ту, яка висить у нього в кабінеті, після чого голова ГУР його розрізав.

На початку січня у мережі звернули увагу на те, що в кабінеті Буданова висить карта росії, на якій зображено умовну схему її розділу. Після того, як пропагандисти влаштували істерику з цього приводу, голова розвідки пояснив, що вона з’явилася в нього ще в березні минулого року.

За його словами, якщо раніше російські "експерти" називали такий розділ "маячнею", то тепер вони почали ставитися до цього серйозно.

"У них страх — страх розуміння реальності, вони зрозуміли, що це дійсно їхнє майбутнє", — зазначив тоді він.

Буданов додав, що росіяни самі обрали таку долю.

Карта Буданова
Карта Буданова
Буданов нарізав карту росії
Буданов нарізав карту росії
День народження Буданова

Як повідомлялося раніше, Буданов напередодні дав велике інтерв’ю західним ЗМІ, в якому розповів, що на Росію чекає більше вибухів, а також анонсував новий контрнаступ ЗСУ.

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#Росія #Кирило Буданов