Буданов в свой день рождения опять "разделил россию" (фото)

Главе ГУР подарили торт в виде карты россии

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в среду, 4 января, в честь своего 37-летия получил необычный подарок.

Как говорится в материале ТСН, к этой дате ему подарили торт в виде карты россии, напоминающую ту, которая висит у него в кабинете, после чего глава ГУР его разрезал.

В начале января в сети обратили внимание на то, что в кабинете Буданова висит карта россии, на которой изображена условная схема ее раздела. После того как пропагандисты устроили истерику по этому поводу, глава разведки объяснил, что она появилась у него еще марте прошлого года.

По его словам, если ранее российские "эксперты" называли такой раздел "бредовым", то теперь они начали относиться к этому серьезно.

"У них страх — страх понимания реальности, они поняли, что это действительно их будущее", — отметил тогда он.

Буданов добавил, что россияне сами выбрали такую судьбу.

Карта Буданова

Буданов нарезал карту россии

Как сообщалось ранее, Буданов накануне дал большое интервью западным СМИ, в котором рассказал, что россию ждет больше взрывов, а также анонсировал новое контрнаступление ВСУ.