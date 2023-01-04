Укр

Буданов в свой день рождения опять "разделил россию" (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

Главе ГУР подарили торт в виде карты россии

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в среду, 4 января, в честь своего 37-летия получил необычный подарок.

Как говорится в материале ТСН, к этой дате ему подарили торт в виде карты россии, напоминающую ту, которая висит у него в кабинете, после чего глава ГУР его разрезал.

В начале января в сети обратили внимание на то, что в кабинете Буданова висит карта россии, на которой изображена условная схема ее раздела. После того как пропагандисты устроили истерику по этому поводу, глава разведки объяснил, что она появилась у него еще марте прошлого года.

По его словам, если ранее российские "эксперты" называли такой раздел "бредовым", то теперь они начали относиться к этому серьезно.

"У них страх — страх понимания реальности, они поняли, что это действительно их будущее", — отметил тогда он.

Буданов добавил, что россияне сами выбрали такую судьбу.

Карта Буданова
Карта Буданова
Буданов нарезал карту россии
Буданов нарезал карту россии
День рождения Буданова

Как сообщалось ранее, Буданов накануне дал большое интервью западным СМИ, в котором рассказал, что россию ждет больше взрывов, а также анонсировал новое контрнаступление ВСУ.

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#Россия #Кирилл Буданов