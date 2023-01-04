Болезнь путина, удары по россии и важная помощь от США: 8 главных заявлений Буданова в интервью ABC News

Подборка главных заявлений Буданова из его нового интервью

Начальник Главного управление разведки Министерства обороны Украины дал интервью известному американскому изданию ABC News, в котором, в частности, рассказал о войне в Украине, россии и болезни путина.

О том, какие основные заявления сделал Кирилл Буданов в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

Удары по тылам россиян продолжаться

"Атаки будут происходить все глубже и глубже внутри россии, но комментировать ответственность Украины можно только после окончания войны".

Потери оккупантов под Бахмутом

Кирилл Буданов рассказал, что его больше всего поразило во время его поездки в Бахмут.

"Сотни российских трупов просто гниют в открытом поле на окрестностях города. Местами они похожи на импровизированные стены. российские войска используют эти тела для укрытия как щит. Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел".

Когда ждать освобождения Крыма и Донбасса

"Весной Украина планирует серьезное наступление, боевые действия в марте будут самыми жаркими. Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения рф по всей Украине, от Крыма до Донбасса".

Новое оружие от партнеров

Глава ГУР подтвердил слухи в СМИ, согласно которым Украина вскоре получит американские БМП.

"В ближайшее время ожидается отправка в Украину американских боевых бронированных машин Bradley. Мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений".

Будущее россии

"Вы (Запад — Ред.) не должны бояться трансформации россии. Это пойдет на пользу всему миру".

Вымыслы о россии

"Россия больше не представляет военной угрозы миру, это только вымысел".

Болезнь путина

"путин болен долго, очень долго… (он умрет) я думаю, очень скоро. Я надеюсь. Болеет путин раком, и мы просто знаем это – от людей, источников".

Денуклеаризация россии

"Ядерный арсенал, находящийся в руках неконтролируемого режима заставит весь мир осознать необходимость денуклеаризации россии или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".

Напомним, ранее мы рассказывали о чем говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский сделал громкое заявление в интервью западным журналистам.