Хвороба путіна, удари по росії та важлива допомога від США: 8 головних заяв Буданова в інтерв’ю ABC News

Добірка головних заяв Буданова з його нового інтерв’ю

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України дав інтерв’ю відомому американському виданню ABC News, в якому, зокрема, розповів про війну в Україні, росію та хворобу путіна.

Які основні заяви зробив Кирило Буданов у розмові з журналістами — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Удари по тилах росіян продовжуватимуться

"Атаки відбуватимуться все глибше та глибше всередині росії, але коментувати відповідальність України можна лише після закінчення війни".

Втрати окупантів під Бахмутом

Кирило Буданов розповів, що його найбільше вразило під час поїздки до Бахмута.

"Сотні російських трупів просто гниють у відкритому полі на околицях міста. Подекуди вони схожі на імпровізовані стіни. російські війська використовують ці тіла для укриття як щит. Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл".

Коли чекати на звільнення Криму та Донбасу

"Навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії в березні будуть найспекотнішими. Це звільнення територій і завдання остаточної поразки росії по всій Україні, від Криму до Донбасу".

Нова зброя від партнерів

Глава ГУР підтвердив чутки у ЗМІ, згідно з якими Україна незабаром отримає американські БМП.

"Найближчим часом очікується відправка в Україну американських бойових броньованих машин Bradley. Ми на них дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів".

Майбутнє росії

Ви (Захід -ред .) не повинні боятися трансформації росії. Це піде на користь усьому світу”.

Вигадки про росію

"росія більше не становить військової загрози миру, це лише вигадка".

Хвороба путіна

"путін хворий довго, дуже довго… (він помре) я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся. Хворіє путін раком, і ми просто знаємо це – від людей, джерел".

Денуклеаризація росії

"Ядерний арсенал, що знаходиться в руках неконтрольованого режиму, змусить увесь світ усвідомити необхідність денуклеаризації росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про що говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зробив гучну заяву в інтерв’ю західним журналістам.