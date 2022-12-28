Буданов засвітився в Бахмуті, який з літа "ось-ось" беруть найманці "Вагнера"

Буданов визначив завдання для розвідників-спецпризначенців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов прибув на передові позиції українських захисників у Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої. Візит на "нуль" відбувся 27-28 грудня.

Як повідомляє прес-служба ГУР МОУ, генерал-майор Буданов у Бахмуті відвідав передові позиції, де працюють розвідники-спецпризначенці. Після прибуття голова розвідки заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, а також визначив завдання.

Крім того, він нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Варто зазначити, що Бахмут зараз став найгарячішою точкою на карті бойових дій. Росіяни, незважаючи на великі втрати, з кінця літа намагаються будь-що захопити українське місто. Для забезпечення своїх завдань загарбники перекидають на Донбас усі свої доступні ресурси. Саме місто вже важко впізнати через численні руйнування, які приніс "русскій мір".

Наші захисники стійко стоять на своїх позиціях і не дають шансу російським військам та ЧВКашникам окупувати Бахмут. Проте ціна свободи дуже велика.

Не дивлячись на небезпечну ситуацію у місті, підтримати українських захисників раніше вирішив і сам президент. Володимир Зеленський відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зараз російські окупанти могли сповільнитися під Бахмутом, але говорити про досягнення кульмінації наступу поки що зарано.

Також ми повідомляли про те, що українським десантникам вдалося вибити російських окупантів із кількох кварталів Бахмуту.