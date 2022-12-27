Ворог рветься уперед на сході і проводить розвідку боєм на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстріли населених пунктів уздовж лінії фронту та позицій ЗСУ

Російські окупанти продовжують атакувати у двох регіонах України – Донецькій та Луганській областях. Тривають бої у районі Кремінної та Бахмута.

За даними Інституту вивчення війни, ворог атакує також на західній околиці Донецька. За інформацією Генштабу ЗСУ, за останню добу було відбито атаки в районах населених пунктів Новоселівське та Стельмахівка Луганської області, Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка та Побєда у Донецькій області.

На півдні ворог міг зосередити сили у Запорізькій області, а також здійснювати операції на Херсонщині. Це невелика розвідка боєм, щоб вийти на правобережну частину Херсонщини.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Росіяни намагаються повернути втрачені позиції на північний захід від Сватового. Окупанти заявляють про просування. Наступ на лінії Сватове — Кремінна продовжують також і українські війська. Атаки ворога відбито в районі Кремінної. Щоб поповнити сили, окупанти стягують війська з різних точок фронту. Бої тривають.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині ворог продовжує наступати в районі Бахмута, окупанти перекидають сили в цей район. Бої йдуть у Опитному, на південь від Бахмута — це підтверджено геолокацією. Вагнерівці могли розпочати наступ на Соледар. Уздовж західної околиці Донецька ворог марно атакував Красногорівку, Веселе, Водяне та Мар’їнку, атаки на цьому напрямку тривають кілька днів поспіль.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

У Запорізькій області ворог накопичує сили, які можуть бути використані для наступу чи демонстраційних операцій. На лінії фронту росіяни закінчили будівництво укріплень. На Херсонщині ворог намагається провести бойові розвідоперації, щоб вийти на правий берег Дніпра. Також окупанти продовжують втрачати позиції, але конкретних місць не названо. Українські військові продовжують бити по місцях скупчення окупантів: в Олешках та Чаплинці завдали ударів по військовій техніці ворога, а в Новобілозерці Василівського району — по живій силі. Ворог втратив загиблими та пораненими до 100 осіб, включаючи співробітників фсб рф.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти могли поставити собі за мету вийти на адмінкордони Донецької області до Нового року. Вони стягують сили, під Бахмутом та Кремінною точаться запеклі бої.