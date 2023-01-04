"Як у кіно": Буданов розповів про страшну річ, яка потрясла його в Бахмуті

Буданов розповів, як росіяни використовують трупи своїх товаришів по службі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов розповів, що з побаченого під час поїздки до Бахмуту його найбільше вразило.

Під час інтерв’ю виданню "ABC News", журналісти нагадали, що наприкінці грудня Буданов побував у спекотній точці 800-кілометрової лінії фронту. А голова ГУР їм розповів, що те, що він там побачив, його вразило.

"Солдати показали мені ділянку, де трупи звалені в купу, як у кіно ", — сказав він в інтерв’ю.

Також він додав, що росіяни, йдучи в атаку, використовують тіла своїх полеглих співвітчизників як укриття.

"Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни, коли російські війська атакують це поле, вони використовують ці тіла для укриття як щит", - продовжив він. “Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл ”.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кирило Буданов прокоментував ситуацію навколо Бахмута і розповів, на яких напрямках росіяни копять сили.

Також ми повідомляли про те, як зараз живуть люди в Бахмуті — одному з найважчих напрямків на фронті.