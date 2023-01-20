Приїжджав попередити Зеленського: голова ЦРУ таємно відвідав Київ

Під час зустрічі Вільям Бернс зустрівся з главою держави та головою розвідки Будановим

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс таємно приїжджав до столиці України наприкінці минулого тижня, щоб проінформувати президента Володимира Зеленського про його очікування щодо військових планів Росії найближчими тижнями та місяцями.

Про це із посиланням на офіційного представника США пише американське видання The Washington Post.

"Директор Бернс вирушив до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським, і підтвердив нашу незмінну підтримку України у її захисті від російської агресії ", — цитує слова чиновника видання.

У статті наголошується, що вояж Бернса припав на критичний момент 11-місячної війни, коли сили країни-терориста ведуть масовану атаку біля міста Бахмут на сході країни, що призводить до численних втрат.

За словами учасників зустрічі, Бернс наголосив на невідкладності моменту на полі бою і попередив керівництво України, що в майбутньому отримання допомоги від США може бути утруднене через позицію членів Палати представників Конгресу від Республіканської партії, які блокують допомогу, та зниження підтримки України серед частини електорату США. .

Водночас зустріч вселила оптимізм у Зеленського та українських розвідників.

"Зеленський та його помічники пішли із зустрічі... із враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а прийнятого Конгресом у грудні екстреного фінансування України у розмірі 45 мільярдів доларів вистачить як мінімум до липня чи серпня, вважають ті, хто знайомий з ходом дискусії", — пише автор статті.

При цьому чиновник відмовився дати характеристику інформації, яку Бернс передав Зеленському про військові плани Росії.

Видання зазначає, що Бернс є поважною фігурою у найближчому оточенні Зеленського через його попередження у січні 2022 року про те, що російські війська прагнутимуть захопити український аеропорт Антонов на початкових етапах вторгнення 24 лютого. Його повідомлення, передане особисто, було засноване на оцінці американської розвідки, і йому приписують допомогу Україні у підготовці до захисту аеропорту та позбавлення росії плацдарму, необхідного для захоплення Києва.

В той же час Бернс скептично оцінює готовність росіян до переговорів.

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але в даному випадку це вимагає серйозності з боку росіян, чого, я думаю, ми не бачимо ", — сказав Бернс в інтерв’ю минулого місяця. — Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни серйозно налаштовані на даний момент момент щодо справжніх переговорів ”.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про виділення Україні нового пакета озброєння обсягом 2,5 млрд доларів.