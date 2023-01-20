Приезжал предупредить Зеленского: глава ЦРУ тайно посетил Киев

Во время встречи Уильям Бернс встретился с главой государства и главой разведки Будановым

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс тайно приезжал в столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского о его ожиданиях в отношении военных планов россии в ближайшие недели и месяцы.

Об этом со ссылкой на официального представителя США пишет американское издание The Washington Post.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", — цитирует словам чиновника издание.

В статье отмечается, что вояж Бернса пришелся на критический момент 11-месячной войны, когда силы страны-террориста ведут массированную атаку возле города Бахмут на востоке страны, что приводит к многочисленным потерям.

По словам участников встречи, Бернс подчеркнул безотлагательность момента на поле боя и предупредил руководство Украины, что в будущем получение помощи от США может быть затруднено из-за позиции членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии, блокирующих помощь, и снижения поддержки Украины среди части электората США.

В то же время встреча вселила оптимизм в Зеленского и украинских разведчиков.

"Зеленский и его помощники ушли с встречи … с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа, считают те, кто знаком с ходом дискуссии", — пишет автор статьи.

При этом чиновник отказался дать характеристику информации, которую Бернс передал Зеленскому о военных планах россии.

Издание отмечает, что Бернс является уважаемой фигурой в ближайшем окружении Зеленского из-за его предупреждения в январе 2022 года о том, что российские войска будут стремиться захватить украинский аэропорт Антонов на начальных этапах вторжения 24 февраля. Его сообщение, переданное лично, было основано на оценке американской разведки, и ему приписывают помощь Украине в подготовке к защите аэропорта и лишении россии плацдарма, необходимого для захвата Киева.

При этом Бернс скептически оценивает готовность россиян к переговорам.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим, — сказал Бернс в интервью в прошлом месяце. — По крайней мере, мы не считаем, что русские серьезно настроены на данный момент в отношении настоящих переговоров".

Ранее сообщалось о том, что США объявили о выделении Украине нового пакета вооружения объемом 2,5 млрд долларов.