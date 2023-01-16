Байдену пришлось пойти на крайние меры, чтобы привлечь внимание Зеленского: о чем узнали западные СМИ

ЦРУ сорвало две попытки покушения на Зеленского

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне более десяти раз пытались убить президента Владимира Зеленского, а две попытки позволила сорвать информация ЦРУ.

Как сообщает Independent со ссылкой на пока еще неизданную книгу Криса Уиппла "Борьба всей его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена", Зеленского предупреждали о том, что россия неизбежно нападет на Украину, однако тогда глава государства не стал принимать это всерьез.

Однако перед самым началом вторжения в Киев по личному указанию Байдена прибыл директор ЦРУ Билл Бернс, который провел президенту Украины брифинг о "точных деталях российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил, отрезвился от этой новости", — говорится в книге.

Автор отмечает, что изначальное отношение главы украинского государства к предупреждениям выглядит необычно, поскольку американские официальные лица редко публично озвучивают разведывательную информацию.

В материале указано, что по данным украинских официальных лиц Зеленского пытались убить 12 раз, а Уиппл пишет, что по меньшей мере две попытки удалось сорвать благодаря информации от ЦРУ.

"Разведка была настолько подробной, что могла помочь силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения россии на его жизнь", — написал он.

Напомним, в июне стало известно, что против руководства Украины готовился теракт, однако полиция обещала раскрыть подробности уже после войны.