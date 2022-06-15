Предотвращен теракт против руководства Украины: что известно

Население активно помогает полиции

В среду, 15 июня, на 112-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что полиция предотвратила теракт против руководства страны.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала "Рада".

Сообщается, что теракт удалось предотвратить благодаря информации, полученной от оперативных источников, однако подробностей Енин не рассказал. Замминистра добавил, что подробности этой операции можно будет рассказать только после нашей победы.

"Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом значительно больше", — сказал Енин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 14 июня дал интервью немецкому телеканалу "ZDF". "Телеграф" собрал пять главных заявлений главы государства из нового интервью. Добавим, что президент Франции Эмманюэль Макрон, похоже, принял решение посетить Украину и встретиться с Зеленским.

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Напомним, команда Зеленского работает над тем, чтобы "Большая семерка" помогла в будущем обезопасить Украину. Недавно президент Украины ввел санкции против главы кремля владимира путина.