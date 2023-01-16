Байдену довелося вдатися до крайніх заходів, щоб привернути увагу Зеленського: про що дізналися західні ЗМІ

ЦРУ зірвало дві спроби замаху на Зеленського

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни більше ніж десять разів намагалися вбити президента Володимира Зеленського, а дві спроби дозволила зірвати інформація ЦРУ.

Як повідомляє Independent з посиланням на поки що не видану книгу Кріса Уіппла "Боротьба всього його життя: усередині Білого дому Джо Байдена", Зеленського попереджали про те, що росія неминуче нападе на Україну, проте тоді глава держави не став сприймати це серйозно.

Проте перед початком вторгнення до Києва за власною вказівкою Байдена прибув директор ЦРУ Білл Бернс, який провів президентові України брифінг про "точні деталі російських змов".

"Це одразу привернуло увагу Зеленського, він здивувався, протверезився від цієї новини", — йдеться у книзі.

Автор зазначає, що споконвічне ставлення глави української держави до попереджень виглядає незвично, оскільки американські офіційні особи рідко публічно озвучують розвідувальну інформацію.

У матеріалі зазначено, що за даними українських офіційних осіб Зеленського намагалися вбити 12 разів, а Уіппл пише, що щонайменше дві спроби вдалося зірвати завдяки інформації від ЦРУ.

"Розвідка була настільки докладною, що могла допомогти силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам росії на його життя", — написав він.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що проти керівництва України готувався теракт, проте поліція обіцяла розкрити подробиці вже після війни.