Страна-террорист "помогла": США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине (список)

Решение о выделении дополнительных боеприпасов для ПВО было принято после недавних атак врага по Днепру

Пока украинские политики готовятся к встрече с союзниками на базе "Рамштайн", Соединенные Штаты уже объявили о выделении нашей нового пакета военной помощи, объемом 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства обороны США (Пентагона).

"Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие средства", — говорится в заявлении ведомства.

Полный список вооружений

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

8 систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

12 автомобилей боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);

Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;

Подрывная техника для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.

"Недавние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия жестокой войны России. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону", — добавили в Пентагоне.

Напомним, что помимо американского оружия Украина в ближайшее время может получить новую партию мощного вооружения от Германии. Соответствующее решение было озвучено на экономическом форуме в Давосе.