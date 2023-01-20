Страна-террорист "помогла": США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине (список)
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Решение о выделении дополнительных боеприпасов для ПВО было принято после недавних атак врага по Днепру
Пока украинские политики готовятся к встрече с союзниками на базе "Рамштайн", Соединенные Штаты уже объявили о выделении нашей нового пакета военной помощи, объемом 2,5 миллиарда долларов.
Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства обороны США (Пентагона).
"Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие средства", — говорится в заявлении ведомства.
Полный список вооружений
Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
8 систем ПВО Avenger;
59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
12 автомобилей боеприпасов;
6 командно-штабных машин;
22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;
Подрывная техника для расчистки помех;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Приборы ночного видения;
Запчасти и другое полевое оборудование.
"Недавние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия жестокой войны России. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону", — добавили в Пентагоне.
Напомним, что помимо американского оружия Украина в ближайшее время может получить новую партию мощного вооружения от Германии. Соответствующее решение было озвучено на экономическом форуме в Давосе.