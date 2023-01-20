Країна-терорист "допомогла": США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні (список)

Рішення про виділення додаткових боєприпасів для ППО було ухвалено після недавніх атак ворога по Дніпру

Поки українські політики готуються до зустрічі із союзниками на базі "Рамштайн", Сполучені Штати вже оголосили про виділення нашого нового пакету військової допомоги, обсягом 2,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони США (Пентагону).

"Новий пакет допомоги містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші засоби ", — йдеться у заяві відомства.

Повний перелік озброєнь

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

8 систем ППО Avenger;

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) Stryker з 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Приблизно 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів;

95000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

Приблизно 11800120-мм мінометних снарядів;

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичні автомобілі для буксирування зброї;

Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

Понад 3’000’000 боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривна техніка для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.

"Нещодавні повітряні атаки Кремля на об’єкти критичної інфраструктури України знову демонструють руйнівні наслідки жорстокої війни росії. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS та системи ППО Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз ближнього та середнього радіусу дії та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону ", — додали в Пентагоні.

Нагадаємо, що окрім американської зброї Україна найближчим часом може отримати нову партію потужного озброєння від Німеччини. Відповідне рішення було озвучено на економічному форумі у Давосі.