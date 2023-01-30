Победим рф, как флот королевы Елизаветы I разбил испанцев: Буданов о перспективах войны

Задача Украины – стать маленьким "Давидом", который убьет монстра-"Голиафа"

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, прогнозировавший в конце зимы большое наступление Украины, продолжает свою активную медиа-деятельность, общаясь с представителями различных СМИ.

В этот раз генерал-майор Буданов дал интервью польскому изданию Wirtualna Polska, в котором призвал не недооценивать нашего врага, который, по его мнению, "учится на своих ошибках".

"Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статичном, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. На мой взгляд, это живое вещество. Наш враг, как мы видим, меняется и приспосабливается к ситуации. Принимает и внедряет новые решения: тактические и оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – отметил глава ГУР.

При этом он заявил, что разделяет мысль о том, что "мощь" армии россии была мифом.

"Я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять легенды о непобедимой армии россии", – отметил Буданов.

Руководитель украинской разведки вспомнил пример с истории, когда во времена королевы Елизаветы I англичане разбили на море испанский флот, который называли "великой и непобедимой армадой".

"Точно так же мы победим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – подчеркнул он.

Также Кирилл Буданов высказал свои мысли о том, как будут складываться отношения между Украиной и рф сейчас и после нашей победы.

Так, в настоящее время главной задачей для руководства нашей страны является ослабление россии и принуждение ее к признанию ответственность за войну.

Буданов отметил, что сейчас сложно сказать, с кем Украина будет говорить про репарации и ответственности за преступления против украинского народа.

"Задача Украины – системное и государственное ослабление россии. Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным. И забудем о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне", – сказал он.

Для того, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть на нашу страну, над ней после войны нужно установить контроль, считает глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов назвал ряд факторов, которые указывают на то, что война в Украине может закончится в 2023 году.