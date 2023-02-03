Враг давит в районе Соледара, планируя новые маневры: актуальные карты боев

Пока на Донбассе усилилось вооруженное давление на отдельные города, в Беларуси завершились авиационные учения

Повышенная активность российских военных на востоке Украины может быть связана с распоряжением диктатора владимира путина. Политик стремится утвердить свою власть над украинским Донбассом, а потому отдал приказ захватить эти области до начала весны. При этом армия рф не имеет достаточной мощности для выполнения этой задачи, хотя и усиливает свое присутствие — в частности, на Бахмутском направлении. Также серьезно страдает участок фронта в районе Сватово и Кременной.

Детальнее о событиях на фронте говорится в свежем сведении аналитиков Института изучения войны (США). К приятным новостям можно сразу отнести завершение совместных российско-белорусских авиационных учений на территории РБ. Это несколько снизит интенсивность угроз и, соответственно, объявление тревоги для всей Украины. Впрочем, пока неясно, будет ли боевая авиация передана на нужды фронта или останется на аэродромах Беларуси.

Тем временем самые горячие бои в большинстве случаев приходятся на восток Украины. Россияне могут готовиться к отдельным наступлениям на Донбассе, усиливая собственное давление под Сватовым, Кременной и не оставляя в покое Бахмутский район. Также серьезно обстреливаются южные регионы, особенно декупированные территории — для усиления давления на местное население.

Карта боев в Украине 3 февраля

Восток Украины

По мнению многих специалистов, россияне могут готовить новое наступление под Сватовым. Об этом свидетельствует рост интенсивности огня в этом направлении, что в целом демонстрирует динамику боевых действий в Луганской области. Продолжаются бои в районе Купянска и Кисловки. Также Генштаб не исключает, что россияне могут планировать полное уничтожение дорожной инфраструктуры, минуя дороги, мосты и дамбы на трассе Купянск — Лиман Второй, проходя неподалеку от Тавильжанки Харьковской области. Таким образом оккупанты хотят помешать ВСУ иметь нормальное техническое обеспечение, которое помогло бы украинцам укрепить позиции и поддержать при дальнейшем продвижением вглубь фронта.

Карта боев на востоке Украины 3 февраля

Усиливается давление под Кременной, нашим защитникам удалось отразить вражеские штурмы под Площадкой, Невским, Краснопоповкой, Дибровой и Кузьминым. Такая интенсивность боевых действий в этом районе свидетельствует об активизации противника на еще одном направлении по Донбассу. О полном наступлении говорить еще рано, но такая вероятность существует.

Все еще "горячо" и в районе Бахмута, где регулярно проходят десятки боев. ВСУ удается удерживать сам Бахмут, также произошли столкновения под Спорным, Белогоровкой, Благодатным, Васюковкой, Красной Горой и вблизи Клещиевки. Россиянам удается несколько продвигаться на северо-восточных подступах к Бахмуту, продолжая сеять дезинформацию и давить "пушечным мясом", особенно "вагнеровцами".

Карта боев на Донбассе 3 февраля

Оккупанты могут попытаться атаковать и в Северском направлении после отдельных успехов под Соледаром. Такая ситуация может быть создана для усиления давления на Бахмут (в перспективе), ведь создается более широкая зона для обороны врага. Вполне возможно, что в этом районе существует вероятность развертывания двух сценариев: либо россияне усиливают себя на Бахмутском направлении, либо открывают новый кусок фронта, идя на Северск.

Продолжаются также бои в районе Донецка, Марьинки и Угледара. Линия фронта здесь становится более определенной, бои превращаются в позиционные, а ВСУ имеют неплохие успехи. В частности, и в том, как ведет себя враг — на днях сразу десять солдат из 155-й ОМСБр армии рф сдались нашим защитникам в плен.

Юг Украины

Карта боев в Херсонской области 3 февраля

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей продолжается серьезное огненное давление со стороны украинцев — регулярно уничтожается вражеская техника и склады с оружием. Одной из регулярных точек, которые "накрываются", является Олешки на Херсонщине, куда россияне постоянно везут дополнительное вооружение и технику для обороны.

Оккупанты же усиливают обстрелы из артиллерии, от чего страдают не только Запорожье и Херсон, но и часть Днепропетровщины и Николаевщины. В основном огонь ведут по мирным городам, пытаясь попасть по жилым кварталам.

Карта боев в Запорожской области 3 февраля

На временно оккупированных территориях продолжается моральное давление на людей с проукраинской позицией. В частности, в оккупированном Крыму усилились гонения на крымских татар, что может свидетельствовать о росте антироссийских настроений в регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие три возможных сценария деоккупации Крыма могут быть наиболее реальными на сегодня. Ситуацию прокомментировал полковник СБУ в отставке Михаил Притула.

Также мы писали о том, что в Минобороны убеждены, что россияне могут готовить неприятный "сюрприз" для украинцев к годовщине полномасштабного вторжения.