Россияне готовят новый военный маневр к годовщине вторжения, — Резников

На границах с Украиной снова собираются дополнительные группировки российской армии

Российские захватчики из-за своей любви к символизму действительно могут готовить новое серьезное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников, подчеркнув, что Киев не недооценивает врага, следя за всеми перемещениями вражеских войск вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Детальнее об этом он рассказал в эфире французского телеканала BFMTV, призвав иностранных коллег усилить военную помощь Украине. По его мнению, россияне слишком "живут символизмом", чтобы удержаться от возможного маневра, приурочив его к 24 февраля.

Министр также отметил, что предварительно кремлем было мобилизовано около 500 тысяч россиян, хотя в целом и озвучивалась другая цифра.

"Официально они объявили о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, их гораздо больше", — подчеркнул он.

Резников говорит, что однозначной оценки по поводу вероятного направления нового наступления пока нет. Россияне могут как ударить на Донбассе, так и попытаться прорвать украинскую оборону на юге страны. Поэтому украинское правительство и пытается активизировать и ускорить получение военной помощи от Запада, чтобы иметь возможность быстро и эффективно перебрасывать необходимые средства на любое из направлений.

"Нужно оружие для сдерживания врага, потому что на войне все "переигрывается" в зависимости от инициативы", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первые заявления украинских политических и военных руководителей о возможной подготовке россиян к новому вторжению начали появляться. Первоначально об этом предупредил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После этого информацию подтвердило и руководство Минобороны. Такие выводы делаются из-за нескольких месяцев подготовки большинства новомобилизованных россиян.