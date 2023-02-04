Еще одна страна даст Украине танки Leopard 2 – правда, есть проблема

Пока ни сроки поставки, ни количество боевых машин не разглашается

Вслед за Норвегией, правительство которой согласовало передачу Украине мощных танков Leopard 2, решение по отправке Киеву таких нужных бронированных машин приняли и в Португалии. Однако пока эти танки не "на ходу", поэтому для начала их нужно отремонтировать.

Об этом в комментарии агентству Lusa сообщил премьер-министр страны Антонио Кошта, отметив, что его страна готова предоставить Украине определенное количество имеющихся у нее танков Leopard 2. Относительно окончательного количества и сроков поставок, они пока не разглашаются, ведь техника, которая есть на вооружении страны, неисправна.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы иметь возможность поставить некоторые из наших танков. Я не знаю, сколько танков будет отправлено, но об этом будет объявлено в свое время", — пояснил он, отметив, что Португалия ведет переговоры с Германией для того, чтобы получить запчасти для ремонта некоторых танков, которые пока неисправны.

Стоит добавить, что ранее в СМИ шла информация о том, что Португалия отказалась передавать Украине танки Leopard 2, аргументировав свое решение тем, что эти боевые машины могут подойти исключительно для использования в военных парадах. Кроме того, в минобороны страны якобы скептически оценили расходы по поставкам танковых боеприпасов.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный совместно с министром обороны Алексеем Резниковым заявляли о том, что для победы над россией и резкого перелома войны в 2023 году украинской армии необходимо от Запада 300 танков, 600-700 БМП и 50

Также "Телеграф" сообщал, что Дания совместно с другими странами "западной танковой коалиции" также заявила о готовности предоставить Украине столь важные Leopard 2.