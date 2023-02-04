"Запылает вся Украина": новые громкие угрозы от медведева высмеяли в сети

Очередные угрозы и громкие заявления дмитрия медведева высмеяли в сети

Заместитель председателя Совбеза росси дмитрий медведев заявил, что у оккупантов нет никаких ограничений в ответах на атаки по территории рф. Экс-президент россии пообещал, что страна-агрессор применит все возможные виды оружия, если Украина нанесет удары по территории россии и Крыму.

Слова медведева цитируют российские СМИ. В Украине ему ответили и напомнили удары по детским садикам и больницам.

Причиной таких угроз стало сообщение о том, что США передадут Украине ракеты дальностью 150 км. В россии испугались того, что могут быть нанесены удары по их территории и решили снова начать запугивать применением всех видов вооружения, вплоть дл ядерного.

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне уверенно сказал президент россии. Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрый, жесткий и убедительный", — сказал медведев.

А если Украина начнет бить по Крыму, то это не убедит оккупантов сесть за стол переговоров. Реакция будет "прямо противоположной", подчеркнул медведев, пригрозив "ударами возмездия.

"Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — выдал экс-российский президент.

В сети новые громкие слова медведева не остались без внимания. Украинцы припомнили ему удары по детским садам, роддомам, школам, больницам и другим учреждениям, которые не относятся к военной инфраструктуре.

А до этого что было? Когда по детсадам стреляли и по теплоэлектростанциям, пытались заморозить пенсионеров… Это были переговоры? Медведев просто бухтит, потому что его бабки дали Украине.

Он что, только из запоя вышел? Переговоров и так нет

Помнится, летом ВСУ нанесли удар по аэродрому в Крыму. И что-то я не помню, чтобы рф как-то мощно на это ответила и стерла Украину с лица земли. Подозреваю, что и в следующий раз будет так же.

А что, Украина согласилась на переговоры????? Не Димон опять в лужу пёрнуть изволили

Димон будет биться головой об стены — удары возмездия

Не пейте, дети-а то станете такими как Медведев..

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что медведев пригрозил Украине ядерной войной в очередной раз. Он пригрозил, что ядерные державы никогда не проигрывают битвы, забыв одну маленькую деталь.