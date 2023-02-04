"Запалає вся Україна": нові гучні погрози від меведєва висміяли у мережі

Чергові погрози та гучні заяви дмитра медведєва висміяли в мережі

Заступник голови Радбезу рф дмитро медведєв заявив, що у окупантів немає жодних обмежень у відповідях на атаки по території росії. Екс-президент росії пообіцяв, що країна-агресор застосує всі можливі види зброї, якщо Україна завдасть ударів по території рф та Криму.

Слова медведєва цитують російські ЗМІ. В Україні йому відповіли та нагадали удари по дитячих садках та лікарнях.

Причиною таких погроз стало повідомлення про те, що США передадуть Україні ракети дальністю 150 км. У росії злякалися того, що можуть бути завдані удари по їх території та вирішили знову почати залякувати застосуванням усіх видів озброєння, аж до ядерного.

"Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком впевнено сказав президент росії. Ми не ставимо собі жодних обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї. Згідно з нашими доктринальними документами, включаючи основи ядерного стримування. Можу вас запевнити: відповідь буде швидка, жорстка та переконлива", — сказав ведмедєв.

А якщо Україна почне бити по Криму, то це не переконає окупантів сісти за стіл переговорів. Реакція буде "прямо протилежною", наголосив медведєв, пригрозивши "ударами відплати.

"Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва", — видав екс-російський президент.

У мережі нові гучні слова медведєва не залишилися поза увагою. Українці пригадали йому удари по дитячих садках, пологових будинках, школах, лікарнях та інших установах, які не належать до військової інфраструктури.

А до того що було? Коли по дитсадках стріляли і по теплоелектростанціях, намагалися заморозити пенсіонерів… То були переговори? медведєв просто бухтить, бо його бабки дали Україні.

Він що, тільки із запою вийшов? Переговорів і так нема

Пам’ятається, влітку ЗСУ завдали удару по аеродрому в Криму. І щось я не пам’ятаю, щоб росія якось потужно на це відповіла і стерла Україну з лиця землі. Підозрюю, що й наступного разу буде так само.

А що, Україна погодилася на переговори????? Не Дімон знову в калюжу пірнути зволили

Дімон битиметься головою об стіни — удари відплати

Не пийте, діти-а то станете такими як медведєв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що медведєв пригрозив Україні ядерною війною вкотре. Він погрожував, що ядерні держави ніколи не програють битви, забувши одну маленьку деталь.