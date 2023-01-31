медведєв запевняє що "пекельні" санкції Заходу не спрацьовують

Після блокування у росії популярного в індустрії розваг для дорослих сервісу ОnlyFans заступник голови радбезу рф вчергове вибухнув абсурдними заявами Зокрема дмитро медведєв допустив легалізацію піратської продукції Заходу як відповідь на санкційні обмеження.

Про це у вівторок, 31 січня, він написав у своєму Telegram, зазначивши, що "ворожим країнам" не вистачає мужності визнати, що їхні "пекельні" санкції з тріском провалилися. За його словами, рф вдалося замістити своєю продукцією абсолютну більшість імпортованих товарів. Ба більше, наразі працює й паралельний імпорт, завдяки якому російська держава має на своєму ринку західні бренди, водночас їх власники – не отримують нічого.

"Отже, все як завжди: американці заробляють на приниженій Європі. Розчавлена Європа терпить і втрачає гроші. При цьому навіть МВФ прогнозує у росії зростання економіки цього року", — йдеться у публікації путінського поплічника.

Також він додав, що росії наразі залишається лише прийняти рішення щодо використання інтелектуальної власності Заходу. Зокрема, робити це без жодних ліцензій, а також сплати авторської винагороди на все: від фільмів до промислового софту. На думку медведєва, це може стати достойною відповіддю росії на західні санкційні обмеження.

"Дякую, до речі, і тим, хто розробив різноманітні програми для безліцензійного застосування їх дорогих інтелектуальних продуктів. Коротше, для піратського використання в режимі особистих санкцій. А що, à la guerre comme à la guerre…", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дмитро медведєв відреагував на заяву президента Анджея Дуди щодо готовності передати Україні танки Leopard. За його словами, "танкова коаліція лише наблизить довгоочікуваний для "пшеків" розподіл України на частини".

Додамо, що оточення путіна тролить колишнього президента рф, називаючи його похмурим клоуном у п'яному чаді, з якого дмитро медведєв виходить лише зрідка. А колишня перша леді країни під горизонт своєї зрілості пустилася берега, міняючи коханців швидше за рукавички, оплачуючи деяких дуже щедро. Як тут не запити?