"Дивіться Скабеєву та Симоньян": у росії перестав працювати сервіс OnlyFans (оновлено)

Поки невідомо, з якого боку проходить блокування

OnlyFans — сервіс з підписки на контент, який особливо популярний в індустрії розваг для дорослих, після заморожування рахунків російських порнозірок ще на початку війни, ймовірно, тепер взагалі заборонив доступ для користувачів з росії.

31 січня при спробі відкрити сайт OnlyFans із російської IP-адреси видається помилка 403 (у доступі відмовлено). На ситуацію звернули увагу одразу кілька відомих Telegram-каналів. При цьому варто зазначити, що за допомогою VPN ресурс все ще доступний. А користувачі з інших країн таких проблем взагалі не мають.

При цьому офіційної інформації про заборону для росіян платформа наразі не надала. І хоча сервіс раніше висловлював підтримку Україні в протистоянні російській агресії, не можна виключати, що блокування може йти і з боку росії.

Оновлено: у коментарі росЗМІ прес-служба OnlyFans перевірила блокування доступу до росії. Сервіс знову спрацював.

"Ця історія [блокування користувачів з росії] не вірна. Виникла технічна проблема, яка торкнулася деяких регіонів і тепер вирішена", — передають ЗМІ слова прес-служби.

Коментуючи ситуацію, український блогер Сергій Стерненко написав таке: "Схоже, на росії перестав працювати сервіс Онліфанс. Тому що спостерігати, як у них все мчить у те саме місце, можна і без підписки".

Хоч би з якого боку йшло блокування, сама ситуація вже викликала бурю гумору в мережі. Деякі користувачі запитали, а навіщо росіянам взагалі OnlyFans, якщо у них є телевізор з не менш захоплюючими історіями від пропагандистки скабеєвої.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українка ледь не вирушила до в’язниці через фотографії на OnlyFans.

Додамо, що невістку Дмитра Кисельова викрили у зйомках фільмів для дорослих. Дівчина знімалася у фільмах про одностатеве кохання. Порноакторка Олеся Кисельова є дружиною молодшого сина популярного в Росії пропагандиста, який досить часто потрапляв у скандали через своє негативне ставлення до представників нетрадиційної орієнтації. Іронія долі… Зате тепер родина кремлівського посіпаки зможе заощадити на перегляді "полунички".