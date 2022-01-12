"Чекаємо на аккаунти на OnlyFans": біологи підтвердили наявність клітора у дельфінів

На думку дослідників, дельфіни можуть займатися сексом не лише для розмноження

В Америці було проведено дослідження статевої системи дельфінів. Як виявилося, у самок цього виду ссавців є клітор, котрий, як і у людських особин, відповідає за додаткове задоволення під час сексуального контакту.

Про відкриття вчених із коледжу Маунт-Холліок повідомляє видання Current Biology.

За словами доцента біологічних наук Патриції Бреннан, її "піддослідними" стали 11 самок дельфіна із сімейства афалін. У них усіх була виявлена кліторальна тканина, яка і зазнавала ретельного дослідження.

Виявилося, що цей орган складається з багатьох нервових закінчень. Так як клітор дельфініх розташований прямо біля входу у вагіну, це допомагає ссавцеві отримувати додаткову стимуляцію під час сексу. Так само, як і у людей, у дельфінів клітор "схований" під спеціальним шкіряним капюшоном.

На думку вчених, подібне відкриття доводить, що дельфіни, як люди, здатні ініціювати статевий акт не тільки для розмноження, а й заради задоволення.

Такі дослідження вчені проводять для того, щоб зрозуміти, яким чином у дикій природі простежується сексуальна поведінка у різних видах.

Звичайно ж, інтернет-користувачі не змогли пройти повз таку гучну новину. Вона стала приводом для багатьох жартів.

До речі, не тільки дельфіни багато в чому схожі на людей. Як писав "Телеграф", папуги також мають деякі шкідливі звички, від яких людство все ще не зуміло відмовитися. Так, у Західній Австралії масово фіксують випадки сп’яніння цих птахів. Причина — в фруктах, які забродили та ваблять папуг своїм запахом.