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В Австралії навала п’яних папуг: як так вийшло (відео та приколи)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пташки звикли до місцевих фруктів
Пташки звикли до місцевих фруктів

Папуг вважають тим видом птахів, які можуть пристрастися до алкоголю або наркотичних речовин

На заході Австралії місцеві жителі все частіше зустрічають надто "розслаблених" папуг, які переїли манго, котрі забродили на спеці. Після цього у птахів виникає відчуття, ідентичне людському, якщо випити міцного алкоголю.

Подробиці передає видання hit.com.au.

Проблема в основному спостерігається в регіоні Кімберлі, який багатий на фруктові дерева, зокрема мангові. На жаль, не весь урожай встигає бути зібраний, тому деякі фрукти, дозрівши, падають на землю, де починають бродити під спекотним сонцем.

В результаті вони стають соковитішими, м’якшими і куди привабливішими для птахів на запах, що і притягує червонокрилих папуг. Багато птахів гинуть до потрапляння до ветеринарної клініки — вони надто розслаблюються і не здатні протистояти хижакам, у т.ч. домашнім кішкам. Деякі з них розбиваються об дерева чи вікна, не помічаючи перед собою перешкоди.

Як виглядає п’яний папуга

За словами ветеринара Пола Мерфі, який працює в лікарні міста Брума, тільки за останній тиждень до них потрапило щонайменше шестеро папужок-"п’яничок", і у всіх діагностували отруєння етанолом. Фахівець вважає, що значно більше птахів все ж таки загинуло в диких умовах.

Зазначимо, що дослідники з Університету Західної Австралії стверджують, що такі події є частиною екологічної системи. "П’яні" папуги з’являються в Австралії щороку, тому що манго, як і раніше, їх приваблюють.

І хоча кінцевий результат не у всіх пташок "під шофе" є щасливим, багато користувачів мережі не змогли утриматися від створення тематичних мемів.

До речі, папуги справді схожі на людей. Деякі з них не п’ють, проте чудово справляються з технічним прогресом. "Телеграф" розповідав, наскільки віртуозно птах може поводитися з голосовою колонкою.

Також ми робили добірку веселих відео, де папуги опинилися у головній ролі.

Теги:
#Австралія #Птахи #Папуга #Сп'яніння #Папуги
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