В Австралии нашествие пьяных попугаев: как так получилось (видео и приколы)

Попугаев считают тем видом птиц, которые могут пристраститься к алкоголю или наркотическим веществам

На западе Австралии местные жители все чаще встречают слишком "раскрепощенных" попугаев, которые переели забродивших на жаре манго. После этого у птиц появляется ощущение, идентичное человеческому, если выпить крепкого алкоголя.

Подробности передает издание hit.com.au.

Проблема в основном наблюдается в регионе Кимберли, который богат на фруктовые деревья, в том числе манговые. К сожалению, не весь урожай успевает быть собран, поэтому некоторые фрукты, созрев, падают на землю, где начинают бродить под жарким солнцем.

В результате они становятся сочнее, мягче и куда привлекательнее для птиц на запах, что и приманивает краснокрылых попугаев. Многие птицы погибают до попадания в ветеринарную клинику — они слишком расслабляются и не способны противостоять хищникам, в т.ч. домашним кошкам. Некоторые из них разбиваются о деревья или стекла, не замечая перед собой преграды.

Как выглядит пьяный попугай

По словам ветеринара Пола Мерфи, работающего в лечебнице города Брума, только за последнюю неделю к ним попало минимум шестеро попугаев-"пьянчужек", и у всех диагностировали отравление этанолом. Специалист считает, что куда больше птиц все же погибло в диких условиях.

Отметим, что исследователи из Университета Западной Австралии утверждают, что такие события — часть экологической системы. "Пьяные" попугаи появляются в Австралии ежегодно — потому как манго по-прежнему их привлекают.

И хотя исход не у всех птичек "под шофе" является счастливым, многие пользователи сети не смогли удержаться от создания тематических мемов.

К слову, попугаи действительно схожи с людьми. Некоторые из них не пьют, однако отлично справляются с техническим прогрессом. "Телеграф" рассказывал, насколько виртуозно птица может обращаться с голосовой колонкой.

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