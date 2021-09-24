Танцует и делает покупки: попугай "подружился" с умной колонкой и делает через нее заказы хозяйке (видео)

Девушка ведет Инстаграм от имени птицы.

Технологиям подвластны все от мала до велика и не только люди. Так попугай решил "помочь" своей хозяйке наполнить холодильник с помощью умной колонки от "Амазон". Он заказал тушеную свинину и сделал это очень весело.

Ролик хозяйка птицы разместила на ее странице в Инстаграме.

Алекса — умная колонка от "Амазон" и 21-летний африканский попугай породы жако по имени Макс Франклин ловко с ней подружился.

" — Алекса, добавь тушеную свинину в список покупок.

— Вы уже добавили тушеную свинину в список покупок".

Такой диалог состоялся между пернатым и умной колонкой. Затем жако рассмеялся.

Отметим, что попугаи этой породы отличаются не только умением говорить, но и умом. Исследования показали — они понимают смысл своих фраз.

Также хозяйка птицы ранее писала, что он умеет с помощью Алексы включать свет. А последнее видео показывает, что Макс танцевал под песню "С днем рождения" от колонки.

Ранее "Телеграф" писал, что испанские птицы также отличаются веселым нравом. Так, во время церковной репетиции сова танцевала в такт музыке. В другой части света — в Новой Зеландии — ученые отчитались о том, что птицы киви стали возрождаться после упадка популяции.