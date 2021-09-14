Укр

"Я бы тоже так сбацал, если бы так по воскресеньям в храме пели": в сети обсуждают танцующую в церкви сову (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Зажигательную птичку заметили в Испании Новость обновлена 13 сентября 2021, 21:18
Зажигательную птичку заметили в Испании

Сова не удержалась во время репетиции церковного хора и пустилась в пляс.

В Испании сова залетела в храм и начала подтанцовывать под оживленную религиозную песню.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин.

Птичка залетела в церковь во время репетиции хора и поддержала испанцев зажигательным танцем.

Пока церковные певцы хлопали в ладоши, играли на музыкальных инструментах и озвучивали молитвы, сова живо двигала головой и качалась из стороны в сторону.

В сети появилось видео, снятое одним из очевидцев события.

"Все, что дышит, пусть хвалит Господа" — подписал свой пост Украинский священник.

Читатели соцсетей активно отреагировали на видео и пошутили с зажигательной совы.

Интернет-пользователи шутят с танца птички
Интернет-пользователи шутят с танца птички

Напоминаем, что 12 сентября в Одессе вместе с пассажирами трамвая прокатился двухметровый питон. Он спокойно наблюдал за людьми, обвившись вокруг ручки переднего сиденья. Еще одного змея увидели в сквере Киева вблизи университета Шевченко, однако он, в отличие от одесского питона, гулял без хозяина.

Ранее "Телеграф" писал, что в Австралии на мать с ребенком во время прогулки напала сорока — в результате этого маленькая девочка погибла от полученной травмы головы.

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