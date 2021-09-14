"Я бы тоже так сбацал, если бы так по воскресеньям в храме пели": в сети обсуждают танцующую в церкви сову (видео)
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Сова не удержалась во время репетиции церковного хора и пустилась в пляс.
В Испании сова залетела в храм и начала подтанцовывать под оживленную религиозную песню.
Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин.
Птичка залетела в церковь во время репетиции хора и поддержала испанцев зажигательным танцем.
Пока церковные певцы хлопали в ладоши, играли на музыкальных инструментах и озвучивали молитвы, сова живо двигала головой и качалась из стороны в сторону.
В сети появилось видео, снятое одним из очевидцев события.
"Все, что дышит, пусть хвалит Господа" — подписал свой пост Украинский священник.
Читатели соцсетей активно отреагировали на видео и пошутили с зажигательной совы.
Напоминаем, что 12 сентября в Одессе вместе с пассажирами трамвая прокатился двухметровый питон. Он спокойно наблюдал за людьми, обвившись вокруг ручки переднего сиденья. Еще одного змея увидели в сквере Киева вблизи университета Шевченко, однако он, в отличие от одесского питона, гулял без хозяина.
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