"Я б теж так збацав, якби так по неділях у храмі співали": у мережі обговорюють танцюючу у церкві сову (відео)

Сова не втрималася під час репетиції церковного хору і пустилася в танець.

В Іспанії сова залетіла до храму і почала підтанцьовувати під жваву релігійну пісню.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін.

Пташка залетіла до церкви під час репетиції хору і підтримала іспанців запальним танцем.

Поки церковні співці плескали у долоні, грали на музичних інструментах і озвучували молитви, сова жваво рухала головою і хиталася з боку на бік.

В мережі зʼявилося відео, зняте одним з очевидців події.

"Все, що дише, нехай хвалить Господа!" — підписав свій пост український священник.

Читачі соцмереж активно відреагували на відео і пожартували із запальної сови.

Інтернет-користувачі жартують із танцю пташки

Нагадуємо, що 12 вересня в Одесі разом із пасажирами трамваю прокатався двометровий пітон. Він спокійно спостерігав за людьми, обвившись навколо ручки переднього сидіння. Ще одного змія побачили у сквері Києва поблизу університету Шевченка, проте він, на відміну від одеського пітона, гуляв без господаря.

Раніше "Телеграф" писав, що в Австралії на матір з дитиною під час прогулянки напала сорока — в результаті цього маленька дівчинка загинула від отриманої травми голови.