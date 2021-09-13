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В Одесі чоловік прокатався з пітоном у трамваї: фото інциденту "підірвало" соцмережі

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Пітон не належить до отруйних видів рептилій Новина оновлена 13 вересня 2021, 11:15
Пітон не належить до отруйних видів рептилій

Змія налякала пасажирів, проте вони не вийшли із транспорту.

В Одесі один із пасажирів трамваю №5 перевозив із собою двометрового пітона.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

В мережі зʼявилося фото, зроблене одним із тих, хто знаходився у трамваї. 

Схоже, що пасажира переднього сидіння не лякає екзотчний сусід по сидінню
Схоже, що пасажира переднього сидіння не лякає екзотчний сусід по сидінню

На знімку видно, що довжелезна змія спокійно сиділа на руках господаря і спостерігала за пасажирами. Вона обвилася навколо ручки переднього сидіння, де сидів інший користувач громадського транспорту.

Пасажири хоч і налякалися, побачивши у трамваї величезного пітона, проте не вийшли з транспорту. Варто відзначити, що цей вид змій не є отруйним.

Читачі соцмереж активно відреагували на побачений знімок і почали жартувати стосовно двометрового пасажира трамвая. Деякі з них висловили своє незадоволення тим, що чоловік перевозить у громадському транспорті екзотичну тварину, яка може нашкодити людям або ж сильно налякати когось.

Коментарі читачів мережі щодо ситуації в трамваї
Коментарі читачів мережі щодо ситуації в трамваї

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у Києві у сквері біля університету Шевченка на асфальті побачили двометрового удава, якого не могла знайти хазяйка рептилії.

Нагадуємо, що у серпні цього року із озера Арабатської Стрілки виловили майже двометрового крокодила.

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