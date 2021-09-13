В Одесі чоловік прокатався з пітоном у трамваї: фото інциденту "підірвало" соцмережі

Змія налякала пасажирів, проте вони не вийшли із транспорту.

В Одесі один із пасажирів трамваю №5 перевозив із собою двометрового пітона.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

В мережі зʼявилося фото, зроблене одним із тих, хто знаходився у трамваї.

Схоже, що пасажира переднього сидіння не лякає екзотчний сусід по сидінню

На знімку видно, що довжелезна змія спокійно сиділа на руках господаря і спостерігала за пасажирами. Вона обвилася навколо ручки переднього сидіння, де сидів інший користувач громадського транспорту.

Пасажири хоч і налякалися, побачивши у трамваї величезного пітона, проте не вийшли з транспорту. Варто відзначити, що цей вид змій не є отруйним.

Читачі соцмереж активно відреагували на побачений знімок і почали жартувати стосовно двометрового пасажира трамвая. Деякі з них висловили своє незадоволення тим, що чоловік перевозить у громадському транспорті екзотичну тварину, яка може нашкодити людям або ж сильно налякати когось.

Коментарі читачів мережі щодо ситуації в трамваї

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у Києві у сквері біля університету Шевченка на асфальті побачили двометрового удава, якого не могла знайти хазяйка рептилії.

Нагадуємо, що у серпні цього року із озера Арабатської Стрілки виловили майже двометрового крокодила.