Якщо вас вкусила змія: корисні рекомендації та головні заборони (інфографіка)

Пора літніх відпусток входить в активну фазу. Багато відправляться на природу з наметами, або просто на пікніки на вихідні. У лісі, крім кліщів, українців може очікувати ще більш серйозна небезпека - змії.

"Телеграф" склав докладну інструкцію, як не стати жертвою укусу змії.

До групи ризику тих, хто найбільше піддається укусів, потрапляють: діти літні люди. Щоб не наскочити на змію ненароком, краще попередньо оглянути місце для відпочинку в лісі, де збираєтеся зупинитися.

Якщо ж змія вже вкусила, то ні в якому разі не припікають місце укусу, не пийте алкоголь.

Не зважаючи на популярну думку, що отруту потрібно відсмоктати із рани, робити це категорично не можна.

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