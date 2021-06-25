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П'ятниця, 25.06.2021
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Якщо вас вкусила змія: корисні рекомендації та головні заборони (інфографіка)

Якщо вас вкусила змія: корисні рекомендації та головні заборони (інфографіка)
10:24 Сьогодні Телеграф

Пора літніх відпусток входить в активну фазу. Багато відправляться на природу з наметами, або просто на пікніки на вихідні. У лісі, крім кліщів, українців може очікувати ще більш серйозна небезпека - змії.

"Телеграф" склав докладну інструкцію, як не стати жертвою укусу змії.

До групи ризику тих, хто найбільше піддається укусів, потрапляють: діти літні люди. Щоб не наскочити на змію ненароком, краще попередньо оглянути місце для відпочинку в лісі, де збираєтеся зупинитися.

"Вони кусають, бо маленькі і сором'язливі": де в Україні є отруйні змії і як їх розрізнити

Якщо ж змія вже вкусила, то ні в якому разі не припікають місце укусу, не пийте алкоголь.

"У мене був Інстаграм як у всіх, а потім я став постити знімки змій": як житель Миколаєва привчає українців не боятися рептилій (фото, відео)

Не зважаючи на популярну думку, що отруту потрібно відсмоктати із рани, робити це категорично не можна.

Укус змеи

Раніше "Телеграф" детально розповідав про першу допомогу при тепловому ударі.

Також "Телеграф" писав про те, як уберегтися від блискавки і склав детальну інфографіку корисних рекомендацій.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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Инфографика, Перша допомога, укус змії.
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