"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)

Судя по новостям в СМИ и сообщениям в соцсетях, большая часть населения Украины к пресмыкающимся относится не просто с прохладцей, а в основном их боится и ненавидит. И зачастую змеям эти человеческие чувства не сулят ничего хорошего. При виде ползущей особи и даже лежащей во дворе, на дачном участке или вообще вдалеке от жилья, на какой-нибудь полянке или у водоема, в человеке просыпаются охотничьи инстинкты, и он бросается ее уничтожать – бить лопатой, палкой, камнем... Хотя несколькими минутами назад мог умиляться поющей птичке, свернувшемуся в клубок ежику и юркой ящерице.

Да, многие змей не любят и некоторые даже изредка от них страдают. Но повод ли это для жестокой расправы с непривлекательным животным? Разумеется, что нет. И те люди, кто это понимает, становятся не только защитниками рептилий, но и пропагандистами адекватного и уважительного к ним отношения.

Одним из них является житель города Николаева Виктор Стренада, развернувший в соцсетях просветительскую кампанию для сограждан, рассказывая о своих встречах с ползучими гадами в разных регионах Украины. "Телеграф" познакомился с популяризатором обитателей лесов и степей, а он, в свою очередь, познакомит читателей с ними.

"В мире животных" сначала понравилось не всем

"Меня еще лет с 5-ти привлекала природа, – рассказывает Виктор Стренада. – И я, когда был с родителями на речке, водяных ужей ловил, держал в руках полутораметровую самку ужа. Когда принес ее на пляж, где все люди отдыхали, там все начали кричать: "что ваш ребенок делает?". Пришлось ее отнести. Ну ладно, отнес, чтобы меня вместе с ней не забили палками. То есть, у меня всегда был к змеям интерес, но поверхностный, я их жизнь не изучал. В школе я еще ловил ужей по-пацанячьи, когда же поступил в институт – пошла взрослая жизнь: учеба, девочки, друзья и все эти увлечения забылись".

А в 2012 году Виктор поехал в Крым и там поймал первую медянку в своей жизни. Точнее, он не сразу разобрался, кто это такая, стал искать ответы на все свои вопросы, и постепенно теория перетекла в практику. Он стал более внимательным и начал повсюду замечать змей.

"Где бы я ни был – случайно находил змей, даже когда оказался на отдыхе в Греции. Всегда было интересно узнать, что это за вид. Потом искал информацию в интернете – опасный-не опасный. Это был простой человеческий интерес. А вокруг видел людей, которые от страха сразу же бросались убивать змей без разбора. Некоторых даже мне самому было стремно в руки брать – наверное ж, кусаются – особенно, если красное брюхо у водяного ужа. Думал, это точно ядовитая змея. Это глупости все! Я начал читать литературу о них, собирать сведения от других людей, стал сам ездить в другие области, чтобы поймать определенный вид змей, снять видео, показать людям. Мое первое видео, залитое в YouTube, было случайным. Мы с товарищем поехали в Кировоградскую область увидеть гадюку, хотя и не рассчитывали, что увидим. Но нашли, сняли видео и как-то так пошло, удалось заинтересовать аудиторию".

Хотя далеко не все друзья и знакомые одобрили смену контента на его странице.

"У меня был Инстаграм, как у всех: фото из отпуска, в зеркале с телефоном, то на море, то в баре, то где-то с девушкой. Или в тренажерный зал пошел, руку подкачал – руку сфотографировал. И когда я начал выкладывать эти свои любительские снимки, мне начали писать знакомые: "Витя, что за "В мире животных?", надо отписываться от тебя – неинтересно". Ну, раз так, я их удалил, стал дальше инстаграмить как все обычные люди. А потом подружился с коллегой, увлекающимся фотографией. И мы начали с ним ходить в походы иногда, потому что у нас сидячая работа (Виктор занимается логистикой в грузоперевозочной компании – авт.). Он начал фотографировать этих змей и меня со змеями, которых мы сразу же отпускали".

"У змей такие же права жить на этой планете, как и у нас"

Отличное качество снимков и познавательные видеосюжеты восприняли положительно и друзья, и совсем незнакомые люди, также неравнодушные к природе. Поначалу Виктор ограничивался банальными пояснениями из Википедии, но после замечаний стал давать расширенную информацию на основе личных наблюдений и выводов во время "полевой практики". И тема оказалась благодатной: в комментариях к фото и видео пользователи стали задавать уточняющие вопросы, делиться историями собственных встреч с пресмыкающимися, благодарить за разъяснения, помогающие побороть природный страх.

"Спасибо за пост, интересно, да и самой приходилось встречать таких ужей, теперь наверняка буду знать, что они не опасны", – Оля Радул.

"Змей боюсь до ус**чки, но понимаю, что они были до нас и останутся после нас. Также понимаю, что у них такие же права жить на этой планете, как и у нас. С фобией борюсь, читая подобные разъяснительные материалы. Спасибо вам за разъяснения насчет правильного отношения к змеям", – Андрей Герасимов.

"Это важная образовательная работа, которую мало кто умеет делать. Можно только приветствовать и поддерживать. Было бы здорово сделать пост и ролик про бедную медянку", – Дмитрий Ткачев.

"Даже если и опасны они, кто дал право вообще убивать животных?", – Александр Гавшин.

"Вообще, убивать, потому что боишься, – самое большое человеческое свинство. Не тронь и тебя не тронут, почти всегда это работает", – Юлия Ляшенко.

"У меня еще на год вперед есть фотографии, видео, информация о новых впечатлениях, местах, наблюдениях, потому что с каждого похода ее валом, – обещает Виктор Стренада. – Это даже не хобби, а просто моя активность. Такое времяпрепровождение нестандартное, но с пользой для себя и для других. Люди видят, читают и пытаются вникать – это уже хорошо, главное, чтобы у них не было страха.

"От машин гибнет людей больше, но никто на них с лопатой не бросается"

Для начала собеседник поясняет, в чем состоит польза этих рептилий.

"Змеи – хищники, следовательно, санитары и земли, и воды. Почему – "санитары"? Они ловят и поедают в первую очередь больных и самых слабых, соответственно, медленных, грызунов, рыб, лягушек, птиц и прочую живность – переносчиков разных заболеваний. Хочу привести слова в защиту гадюк моего знакомого – старшего преподавателя кафедры ботаники ХНПУ им. С. Сковороды Юрия Бенгуса. Он объясняет своим студентам так: "Это редкие змеи, которые контролируют, в частности, популяции грызунов. Там, где есть гадюки, они в первую очередь поедают больных токсоплазмозом, боррелиозом, бабезиозом и другими смертельными или очень неприятными болезнями грызунов. Если гадюки не съедят таких больных грызунов, те эти болезни передадут через клещей людям. Там, где гадюк нет, тысячи людей болеют, часто с очень неприятными последствиями. Поэтому существует такое выражение: "убил змею – значит, заразил сотни людей трудноизлечимыми болезнями". Если этому учить с детства – постепенно до части общества дойдет. Ведь автомобили убивают в сотни тысяч раз больше людей, чем гадюки, а никто не бросается на автомобили с лопатой...".

Наверное, далеко не каждый взрослый гражданин может перечислить виды рептилий, проживающих на территории нашей страны. Школьникам в этом плане проще, если не прогуливали уроки биологии и не помешал учебе ковидный карантин.

"В Украине водится 11 видов змей: уж обыкновенный – тот, что с желтыми "ушками", уж водяной, который без "ушек"; полозы – каспийский, он же желтобрюх, узорчатый, лесной, сарматский и леопардовый; гадюка обыкновенная, гадюка степная и гадюка Никольского (правда, относительно последней специалисты ведут споры, считать ли ее отдельным видом или подвидом гадюки обыкновенной) и еще – медянка обыкновенная, тоже ужеподобная, не ядовитая. Меня такая кусала, никаких следов не остается. Возможно, когда она кусает ящерицу, слюна на добычу и действует, но для людей не опасная, – напоминает "базовую" информацию Виктор. – У меня также есть видео, где меня кусает каспийский полоз. Кровь немного вышла и все, к вечеру уже рана засохла. Мы больше в городе можем заразы подцепить, чем от того несчастного полоза, который укусит до крови. Опять же, я его спровоцировал, а не просто он меня укусил. Из этих 11 видов – 9 находятся в Красной книге Украины".

Выясняем, кого и где мы можем встретить.

Самый распространенный это, конечно, уж обыкновенный с желтыми пятнышками-"ушками" на голове. Он водится на территории всей центральной Украины.

Также очень многочисленный водяной уж, самая плотная популяция которого на юге Украины. Он всегда обитает вблизи лиманов, рек, озер, болот, озер. Несведущие люди его часто называют "шахматной" гадюкой, потому что у него очень разнообразные расцветки от серой, бледной, желтой до черной и с красным брюшком. Размеры точно так же разнятся – от "шнурка" у детенышей (25 см) и почти до 2 метров взрослые самки, хотя и единичные особи. Я таких находил. На них, когда смотришь, думаешь, что там просто гюрза! Но на самом деле, это всего-навсего, уж. Но ужи – не в Красной книге.

Следующим по распространению, по словам Виктора, идет каспийский полоз-желтобрюх, про которого в селах люди слагают легенды, что они "хвостом сбивают с ног коров", душат домашнюю птицу, заползают к детям в коляски, могут гнаться за человеком и прыгать на 3 метра.

"Это пресмыкающееся для непросвещенных граждан сродни привидению, НЛО, чупакабре. Его можно встретить на всей территории Украины, но больше всего его на юге центральной и восточной части страны и в Крыму. Можно даже по карте Красной книги Украины посмотреть: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, Крым. Также Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Кировоградская и аж до Харьковской области. И, может, юг Киевщины, но я там их не искал. Полоз больше всего любит степь, кустарники, он не лесной житель и там не водится и в карпатские горы "не лезет". Он тоже в Красной книге Украины, но многочисленный. Это тоже самый большой вид, особи вырастают до 2-х и более метров".

После него идет по численности медянка обыкновенная. Ее встречают везде – от сухих степей и заканчивая карпатскими и закарпатскими горами, а также в Крыму. Интересно ее название на латинском – коронелла австрияка (Coronella austriaca) – потому что у нее на голове черный рисунок, напоминающий корону. Ее тоже считают опасной, тоже убивают, как и других пресмыкающихся. Это очень скрытная змея, ее встречают чисто случайно. Она особенно активна с рассвета до 9 утра и на закате солнца.

Далее по распространенности идут сарматский, леопардовый, лесной и узорчатый полозы. Про них, про гадюк, а также о том, какой из украинских полозов самый красивый, какого цвета бывают гадюки и почему ужи – замечательные артисты, вы узнаете из следующей публикации.