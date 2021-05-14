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Как избежать укуса змеи: доктор Комаровский назвал главные правила безопасности

Как избежать укуса змеи: доктор Комаровский назвал главные правила безопасности
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На улице уже совсем тепло. Начался сезон пикников, шашлыков и вылазок на природу. Но там нас ожидают неприятные "опасности" в виде насекомых и даже змей. 

Известный украинский доктор Евгений Комаровский ранее уже говорил о том, как обезопасить себя от укусов насекомых. А немного позже на его странице в Инстаграме появился пост, в котором Евгений Олегович рассказа, как избежать укусов змей.

Комаровский отмечает, что важно знать о том, какие змеи обитают в нашей местности, и по возможности различать ядовитые и неядовитые виды. А чтобы не столкнулся с ними, лучше избегать высокой трави густых кустов, и передвигаться по тропинке. Если вам необходимо зайти в высокую траву, то желательно воспользоваться палкой, чтоб проверить то место. 

Несмотря на то, что змеи более активные в теплое время и по ночам, их все равно можно встретить и в любое другое время. Поэтому при выходе на природу обязательно наденьте длинные брюки и высокие ботинки и никогда не ходите босиком или в сандалиях там, где вы не можете разглядеть куда наступаете.

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Евгений Олегович советует рассказать своим детям о змеях. Они должны знать, что змеи опасны, и их следует избегать. 

Если вы увидели мертвую на первый взгляд змею, все равно приближаться к ней нужно осторожно, ведь она способна некоторое время после гибели рефлекторно двигаться и даже кусаться. Кроме того змея лишь может казаться мертвой, в то время когда она просто греется на солнце. Также никогда не питайтесь прикоснуться к змее или взять ее на руки. 

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский назвал самый безопасный способ провести отпуск во время пандемии. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Змеи, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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