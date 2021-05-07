Доктор Комаровский подсказал, где лучше спрятаться от коронавируса на праздники

Доктор Евгений Комаровский рассказал, где лучше укрыться от коронавируса на праздники.

Об этом говорится на его официальном сайте.

Отвечая на вопрос безопасней ли остаться на праздники в Киеве, чем слетать на отдых в Египет, Комаровский отметил, что предпочел бы отдых в загородном доме.

По его словам, отдых на даче с прогулками в лесу и возней в саду и на огороде является абсолютно безопасным и предпочтительным.

"Но если вы собираетесь гулять по городу, ездить в общественном транспорте и ходить в торговые центры, но у вас есть альтернатива в виде пляжа на Красном море, то, конечно, лучше полететь в Египет", - отметил он.

Впрочем, как сообщалось ранее, отдых в Египте на майские праздники может оказаться не очень-то и радужным, поскольку власти страны намерены ужесточить карантин и ограничить проведение массовых мероприятий и работу пляжей.