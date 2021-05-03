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Разгар сезона: доктор Комаровский объяснил, как спасаться от клещей, комаров и пчел

Разгар сезона: доктор Комаровский объяснил, как спасаться от клещей, комаров и пчел
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Весна в самом разгаре. С каждым днем становиться все теплее и теплее. Многие собираются на пикники, в лес, к воде. И именно там нас могут поджидать опасности в виде насекомых - клещей, комаров и пчел. 

Популярный украинский врач Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме напомнил своим подписчикам, что нужно делать, чтобы уберечь себя от укусов насекомых, и рассказал, как правильно использовать репелленты.

Что нужно делать: 

  • Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией.

  • Для детей применяйте лишь репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте.

  • Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже.

  • Лично обрабатывайте кожу ребенка, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами.

Евгений Комаровский назвал 5 самых распространенных симптомов аллергии 

  • Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях.

  •  Берегите глаза! Сначала нанесите репелленты на руку, а затем уже на кожу лица.

  •  Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия.

  •  Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т.д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот.

  •  Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например).

  •  Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям.

  •  При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте.

  •  Пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, что нужно делать при укусах клещей. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 363

Все по теме:

Здоровье, Насекомые, Профилактика, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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