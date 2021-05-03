Разгар сезона: доктор Комаровский объяснил, как спасаться от клещей, комаров и пчел

Весна в самом разгаре. С каждым днем становиться все теплее и теплее. Многие собираются на пикники, в лес, к воде. И именно там нас могут поджидать опасности в виде насекомых - клещей, комаров и пчел.

Популярный украинский врач Евгений Комаровский на свое странице в Инстаграме напомнил своим подписчикам, что нужно делать, чтобы уберечь себя от укусов насекомых, и рассказал, как правильно использовать репелленты.

Что нужно делать:

Используйте репелленты только после тщательного знакомства с инструкцией.

Для детей применяйте лишь репелленты, разрешенные к использованию в детском возрасте.

Не используйте репелленты под одеждой, не наносите их на раны или воспаленные участки на коже.

Лично обрабатывайте кожу ребенка, не разрешайте детям самостоятельно пользоваться репеллентами.

Не распыляйте аэрозоли репеллентов в закрытых помещениях и автомобилях.

Берегите глаза! Сначала нанесите репелленты на руку, а затем уже на кожу лица.

Помните: пчел, ос и шершней привлекает одежда ярких цветов и ароматная парфюмерия.

Особая осторожность с оставленными на время сладостями (конфеты, фрукты и т.д.) и сладкими напитками: пчелы и осы могут попытаться разделить вашу трапезу. Накрывайте еду, закрывайте бутылки, следите за тем, что берете в руки и в рот.

Не позволяйте детям пить из непрозрачных емкостей (алюминиевых банок, например).

Не трогайте ульев, не исследуйте содержимое обнаруженного дупла и запрещайте это детям.

При обнаружении роя пчел или ос не делайте резких движений, медленно отступайте.

Пользуйтесь накомарниками и противомоскитными сетками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, что нужно делать при укусах клещей.