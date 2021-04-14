Сезон активности клещей начинается: доктор Комаровский напомнил о профилактике

Пришла весна. Наконец-то наступили теплые деньки и можно погулять на улице подольше. Также это время, когда многие начинают выбираться на природу. Перед тем, как оправиться на пикник, стоит помнить об опасностях, которые могут поджидать вас в лесу.

Доктор Комаровский решил напомнить, что вместе с сезонов "шашлыков" начинается и сезон клещей. Как уберечься от укуса насекомого он написал на своей странице в Инстаграм.

"Сезон активности клещей начинается. Будьте осторожны" - пишет Евгений Олегович.

Самое главное в опасных районах правильная одежда при посещении леса: длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка в брюки, брюки в носки, носки в сапоги, шапка или капюшон, защищающий от попадания клещей за шиворот. Также используйте репелленты.

Передвигаясь по тропинкам старайтесь выбирать более или менее широкие, чтобы ноги не касались кустарников. Регулярно просматривайте тело и одежду.

По возвращению домой нужен особо внимательный осмотр. Обратите внимание на следующие места: вокруг ушей, в ушах, линия роста волос, под подмышками, в пупке, в области талии, в паху, под коленками, между пальцами ног.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский назвал самые распространенные симптомы аллергии. Также он рассказал, как понять, что у вас не просто насморк, а аллергия.