Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
В Никополе убили известного волонтера: близкие рассказали, каким она была человеком
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

Сезон активности клещей начинается: доктор Комаровский напомнил о профилактике

Сезон активности клещей начинается: доктор Комаровский напомнил о профилактике
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Пришла весна. Наконец-то наступили теплые деньки и можно погулять на улице подольше. Также это время, когда многие начинают выбираться на природу. Перед тем, как оправиться на пикник, стоит помнить об опасностях, которые могут поджидать вас в лесу. 

Доктор Комаровский решил напомнить, что вместе с сезонов "шашлыков" начинается и сезон клещей. Как уберечься от укуса насекомого он написал на своей странице в Инстаграм. 

"Сезон активности клещей начинается. Будьте осторожны" - пишет Евгений Олегович.

Самое главное в опасных районах правильная одежда при посещении леса: длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка в брюки, брюки в носки, носки в сапоги, шапка или капюшон, защищающий от попадания клещей за шиворот. Также используйте репелленты.

Передвигаясь по тропинкам старайтесь выбирать более или менее широкие, чтобы ноги не касались кустарников. Регулярно просматривайте тело и одежду. 

По возвращению домой нужен особо внимательный осмотр. Обратите внимание на следующие места: вокруг ушей, в ушах, линия роста волос, под подмышками, в пупке, в области талии, в паху, под коленками, между пальцами ног.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский назвал самые распространенные симптомы аллергии. Также он рассказал, как понять, что у вас не просто насморк, а аллергия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 233

Все по теме:

Здоровье, Клещи, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, Профилакика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
02 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь