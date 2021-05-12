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Среда, 12.05.2021
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Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19

Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19
17:49 Сегодня Телеграф

Исследования показывают, что основным в распространении коронавируса Covid-19 является не воздушно-капельный, а аэрозольный  путь, тогда как контактный путь практически не действует.

Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное еще 15 апреля в еженедельном авторитетном рецензируемом общем медицинском журнале"The Lancet", заявляет украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в сюжете на своем канале в YouTube.

При этом исследование показывает, что контактный путь распространения коронавируса играет крайне ничтожную роль в заразности.

"Не надо мыть и дезинфицировать все вокруг, не надо ходить в перчатках: все это полная глупость", - подчеркнул Комаровский.

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При этом он отметил, что важным путем распространения коронавируса является аэрозольный, когда мельчайшие частицы мокроты переносятся с потоками воздуха "и фактически никакие маски тут не могут нас защитить".

"Фактически, аэрозольный путь принципиально меняет все, ибо вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые", - подчеркивает врач.

Комаровский подчеркивает, что и воздушно-капельный, и аэрозольный пути очень важны, но "все больше фактов указывает на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь".

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Он также перечислил десять фактов того, что аэрозольный путь является главным в распространении вируса, которые выделили авторы статьи, опубликованной в "The Lancet":

  • Суперраспространители – выявленные факты того, что человек заражал сотни людей, не контактируя непосредственно с ними;
  • Заражение без прямого контакта;
  • Бессимптомные носители;
  • В помещении заразиться легче, а вентиляция уменьшает риски;
  • Внутрибольничное инфицирование;
  • Обнаружение жизнеспособного вируса в воздухе;
  • Обнаружение жизнеспособного вируса в фильтрах воздуховодах вентиляционных систем;
  • Эксперимент над животными, когда ставятся клетки с инфицированным и здоровым животными, между которыми устанавливается воздуховод и животное заражается без какого-либо воздушно-капельного пути;
  • Отсутствие исследований, доказывающих невозможность передачи инфекции по воздуху;
  • Отсутствие аргументов в пользу ключевой роли воздушно-капельного пути передачи коронавируса.

Подытоживая, врач вынес практические выводы, которые следует учитывать для недопущения заражения коронавирусом:

  • Контроль за наличием и состоянием вентиляционных систем. "Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, надо проводить на свежем воздухе", - подчеркнул он.
  • Наладку производства и доступного распространения датчиков CO₂ (углекислого газа) в стране;
  • Отмену налогообложения вентиляционных систем;
  • Обучение специалистов по вентиляционным системам;
  • "И последнее, самое очевидное – ребята, давайте откроем окна", - подытожил Комаровский.

Как сообщалось, результаты исследования показали, что при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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