Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19

Исследования показывают, что основным в распространении коронавируса Covid-19 является не воздушно-капельный, а аэрозольный путь, тогда как контактный путь практически не действует.

Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное еще 15 апреля в еженедельном авторитетном рецензируемом общем медицинском журнале"The Lancet", заявляет украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в сюжете на своем канале в YouTube.

При этом исследование показывает, что контактный путь распространения коронавируса играет крайне ничтожную роль в заразности.

"Не надо мыть и дезинфицировать все вокруг, не надо ходить в перчатках: все это полная глупость", - подчеркнул Комаровский.

При этом он отметил, что важным путем распространения коронавируса является аэрозольный, когда мельчайшие частицы мокроты переносятся с потоками воздуха "и фактически никакие маски тут не могут нас защитить".

"Фактически, аэрозольный путь принципиально меняет все, ибо вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые", - подчеркивает врач.

Комаровский подчеркивает, что и воздушно-капельный, и аэрозольный пути очень важны, но "все больше фактов указывает на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь".

Он также перечислил десять фактов того, что аэрозольный путь является главным в распространении вируса, которые выделили авторы статьи, опубликованной в "The Lancet":

Суперраспространители – выявленные факты того, что человек заражал сотни людей, не контактируя непосредственно с ними;

Заражение без прямого контакта;

Бессимптомные носители;

В помещении заразиться легче, а вентиляция уменьшает риски;

Внутрибольничное инфицирование;

Обнаружение жизнеспособного вируса в воздухе;

Обнаружение жизнеспособного вируса в фильтрах воздуховодах вентиляционных систем;

Эксперимент над животными, когда ставятся клетки с инфицированным и здоровым животными, между которыми устанавливается воздуховод и животное заражается без какого-либо воздушно-капельного пути;

Отсутствие исследований, доказывающих невозможность передачи инфекции по воздуху;

Отсутствие аргументов в пользу ключевой роли воздушно-капельного пути передачи коронавируса.

Подытоживая, врач вынес практические выводы, которые следует учитывать для недопущения заражения коронавирусом:

Контроль за наличием и состоянием вентиляционных систем. "Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, надо проводить на свежем воздухе", - подчеркнул он.

Наладку производства и доступного распространения датчиков CO₂ (углекислого газа) в стране;

Отмену налогообложения вентиляционных систем;

Обучение специалистов по вентиляционным системам;

"И последнее, самое очевидное – ребята, давайте откроем окна", - подытожил Комаровский.

Как сообщалось, результаты исследования показали, что при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений.