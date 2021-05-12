Маски важны, но главное – открытые форточки: доктор Комаровский сообщил последние новости о заразности COVID-19

Исследования показывают, что основным в распространении коронавируса Covid-19 является не воздушно-капельный, а аэрозольный путь, тогда как контактный путь практически не действует.
Об этом со ссылкой на исследование, опубликованное еще 15 апреля в еженедельном авторитетном рецензируемом общем медицинском журнале"The Lancet", заявляет украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в сюжете на своем канале в YouTube.
При этом исследование показывает, что контактный путь распространения коронавируса играет крайне ничтожную роль в заразности.
"Не надо мыть и дезинфицировать все вокруг, не надо ходить в перчатках: все это полная глупость", - подчеркнул Комаровский.
При этом он отметил, что важным путем распространения коронавируса является аэрозольный, когда мельчайшие частицы мокроты переносятся с потоками воздуха "и фактически никакие маски тут не могут нас защитить".
"Фактически, аэрозольный путь принципиально меняет все, ибо вентиляция помещений и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые", - подчеркивает врач.
Комаровский подчеркивает, что и воздушно-капельный, и аэрозольный пути очень важны, но "все больше фактов указывает на то, что главным способом распространения коронавирусной инфекции является именно аэрозольный путь".
Он также перечислил десять фактов того, что аэрозольный путь является главным в распространении вируса, которые выделили авторы статьи, опубликованной в "The Lancet":
Подытоживая, врач вынес практические выводы, которые следует учитывать для недопущения заражения коронавирусом:
Как сообщалось, результаты исследования показали, что при коронавирусе у людей с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений.