Як уберегтися від блискавки: інфографіка з простими порадами, які можуть врятувати життя

Жителів України в найближчі дні очікує погіршення погодних умов. Згідно з прогнозами синоптиків, дощі з грозами, а подекуди і з градом, накриють всю територію країни.

У зв'язку з цим "Телеграф" вирішив скласти невелику пам'ятку про те, як себе варто вести, щоб уникнути ураження блискавкою.

Перебуваючи вдома під час грози не забудьте закрити двері і вікна. Рекомендується відключити всі електроприлади, включаючи мобільні телефони, крім того намагайтеся триматися подалі від антен і проводів.

Якщо ж гроза застала вас на вулиці, то варто відійти від мокрих стін, металевих поверхонь і високих дерев, а також відключити мобільний телефон або іншу техніку, яка є при собі.

У лісі постарайтеся знайти відкритий простір і поменше рухатися. Крім того, помічено, що блискавки частіше потрапляють в дуби, сосни, ялини та тополі, тому ні в якому разі не намагайтеся ховатися під ними.

Перебуваючи в полі варто пошукати поглиблення в землі, будь то сухий яр або яма. Однак пам'ятайте, що лягати на землю дуже небезпечно.

Як повідомлялося раніше, порадами про те, що робити під час грози, поділився відомий український лікар Євген Комаровський.