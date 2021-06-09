Не бегайте и держитесь подальше от мокрых стен: Комаровский рассказал, как защититься от молнии

С начала июня Украину начало заливать дождями, а получить удар молнии в непогоду может каждый человек, независимо от возраста. Напомним, что по прогнозам синоптиков, во второй половине месяца снова ожидается похолодание, сопровождающееся сильными дождями.

На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский предлагает внимательно ознакомиться с правилами поведения во время грозы - одного из самых опасных природных явлений, чтобы обезопасить себя, своих близких и быть правильным примером для детей:

Не бегайте, идите спокойно

Избегайте открытых месте. Никаких полей, полян, опушек леса, пляжей.

Если находитесь в воде - срочно выбирайтесь на берег и сразу переодевайтесь в сухое.

Автомобиль - это одно из самых безопасных мест.

Не подходите к мокрым стенам и к металлическим ограждениям.

Держитесь подальше от антенн, электропередач.

Помните: чем выше дерево, тем велик риск, что в него попадет молния. Особенно опасно одинокое дерево, столп.

Избегайте контакта с металлическими предметами. Не надо держать в руках, например, топор или металлическую посуду.

Никогда не останавливайтесь, например, во время турпохода в местах, где течет вода, на возвышенностях скал или отвесных стен. Не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь. Идеальное место, чтобы спрятаться - это низина (яма, овраг, канава).

View this post on Instagram A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях от удара молнии на Харьковщине погиб пенсионер.