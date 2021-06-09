Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)

Не бегайте и держитесь подальше от мокрых стен: Комаровский рассказал, как защититься от молнии

Не бегайте и держитесь подальше от мокрых стен: Комаровский рассказал, как защититься от молнии
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

С начала июня Украину начало заливать дождями, а получить удар молнии в непогоду может каждый человек, независимо от возраста. Напомним, что по прогнозам синоптиков, во второй половине месяца снова ожидается похолодание, сопровождающееся сильными дождями.

На своей странице в Инстаграме Евгений Комаровский предлагает внимательно ознакомиться с правилами поведения во время грозы - одного из самых опасных природных явлений, чтобы обезопасить себя, своих близких и быть правильным примером для детей:

  • Не бегайте, идите спокойно
  • Избегайте открытых месте. Никаких полей, полян, опушек леса, пляжей.
  • Если находитесь в воде - срочно выбирайтесь на берег и сразу переодевайтесь в сухое.
  • Автомобиль - это одно из самых безопасных мест.
  • Не подходите к мокрым стенам и к металлическим ограждениям.
  • Держитесь подальше от антенн, электропередач.
  • Помните: чем выше дерево, тем велик риск, что в него попадет молния. Особенно опасно одинокое дерево, столп.
  • Избегайте контакта с металлическими предметами. Не надо держать в руках, например, топор или металлическую посуду.
  • Никогда не останавливайтесь, например, во время турпохода в местах, где течет вода, на возвышенностях скал или отвесных стен. Не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь. Идеальное место, чтобы спрятаться - это низина (яма, овраг, канава).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях от удара молнии на Харьковщине погиб пенсионер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

Все по теме:

Молнии, Грозы, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сразу восемь украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире
Сразу восемь украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
&quot;Стал еще более непредсказуем&quot;: медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
"Стал еще более непредсказуем": медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь