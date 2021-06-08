На Харьковщине пенсионера убило молнией: причиной считают мобильный телефон

На Харьковщине в Барвенковском районе произошло ЧП: пенсионера в огороде убило молнией.

Об этом 8 июня сообщили местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел 7 июня в селе Красная Поляна.

Пожилой мужчина работал в огороде, когда в него попала молния. Смерть наступила в момент.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стал мобильный телефон, который находился в кармане мужчины.

Погибший был пенсионером МВД и лучшим участковым района.

По словам очевидцев, на момент возникновения молнии даже не было дождя.

Напомним, что 29 июня на Житомирщине в селе Заричаны произошло ЧП: во время грозы в мужчину попала молния.