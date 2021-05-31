На Житомирщине мужчину поразила молния: спасатели рассказали о последствиях ЧП

На Житомирщине в селе Заричаны произошло ЧП: во время грозы в мужчину попала молния.

Об этом в субботу 29 мая сообщили в ГУ ГСЧС Житомирщины.

Сообщается, что пострадавшему мужчине 41 год. При этом обстоятельства, во время которых он пострадал не установлены.

Жителя Заричан доставили в больницу в ожоговое отделение с диагнозом "поражение молнией". Мужчина получил ряд ожогов 2 степени и на данный момент его состояние удовлетворительное, но он находится в медучреждении.

Напомним, что 29 мая на Черниговщине молнии стали причиной двух пожаров в хозяйственных постройках.

В то же время в Киеве множество пользователей сети сняли на видео дождь с грозой, который ранее прогнозировали синоптики.