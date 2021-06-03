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До 10 июня тепла не ждите: озвучен прогноз погоды на лето

До 10 июня тепла не ждите: озвучен прогноз погоды на лето
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2021 году лето будет относительно прохладным, отдельные жаркие дни будут, но до +40 температура точно не поднимется. 

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.

Мартазинова отметила, что ее прогноз будет актуальным в первую очередь для центральных областей, однако отмечает, что процессы похолоданий и осадков являются крупномасштабными и можно рассчитывать на подобную погоду и в других регионах Украины. 

Таким образом, в июне до 10 числа "настоящего лета" ждать не стоит, во второй декаде месяца будут частыми дожди и ливни. Несмотря на это, температура воздуха после 15 числа будет подниматься и к концу месяца в некоторых регионах будет достигать +28...+30 градусов. 

Теплая сухая погода ждет украинцев в июне, но ситуация может ненадолго измениться после 20 чисел, тогда ожидается похолодание, сопровождающееся сильными дождями. 

Конец лета стоит ждать к 20 августа, тогда в Украину придет резкое похолодание и значительные осадки. 

Аналогичную погоду, по прогнозу Мартазиновой, стоит ждать и в следующем году. 

Напомним, в 3 июня в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды, Вазира Мартазинова.
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