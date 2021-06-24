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Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)

Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
06:18 Сьогодні Телеграф

Спекотна спека триватиме до кінця цього тижня, але пекуче сонце буває дуже підступним.

"Телеграф" підготував інструкцію, як не стати жертвою теплового удару.

Першими ознаками теплового удару вважаються нудота, запаморочення, втрата орієнтації, почервоніння обличчя, задишка.

Як вести себе на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Якщо ви відчули подібні симптоми, то краще перебратися в тінь. Якщо це трапилося з іншою людиною, то її також краще перенести в тінь. Постраждалого потрібно покласти горизонтально і підняти ноги. Розстебніть одяг, ремінь. Охолодіть голову. Побризкайте холодною водою на обличчя. І викликайте швидше швидку. Детальніше про заходи допомоги - в інфографіці.

Инфографика тепловой удар

Відзначимо, раніше "Телеграф" писав про те, як уберегтися від блискавки і склав детальну інфографіку корисних рекомендацій.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Инфографика, Тепловий удар.
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