Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)

Спекотна спека триватиме до кінця цього тижня, але пекуче сонце буває дуже підступним.

"Телеграф" підготував інструкцію, як не стати жертвою теплового удару.

Першими ознаками теплового удару вважаються нудота, запаморочення, втрата орієнтації, почервоніння обличчя, задишка.

Якщо ви відчули подібні симптоми, то краще перебратися в тінь. Якщо це трапилося з іншою людиною, то її також краще перенести в тінь. Постраждалого потрібно покласти горизонтально і підняти ноги. Розстебніть одяг, ремінь. Охолодіть голову. Побризкайте холодною водою на обличчя. І викликайте швидше швидку. Детальніше про заходи допомоги - в інфографіці.

Відзначимо, раніше "Телеграф" писав про те, як уберегтися від блискавки і склав детальну інфографіку корисних рекомендацій.