В Украине жара до 36 градусов и духота: синоптики рассказали, когда удастся продохнуть

На текущей неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. Небольшой спад температур ожидается только на выходных.

Об этом сообщили 22 июня в Фейсбуке Украинского гидрометцентра.

На юге страны и в Карпатах ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории погода будет сухой.

Температурный максимум будет достигать +31 +36 градусов.

Спад температур ожидается 26 и 27 июня, когда в Украину принесет прохладный и влажный атлантический воздух.

В Киеве погода на протяжении недели будет сухой и теплой, до +30 +35 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что 19 июня неподалеку от Одессы заметили впечатляющий смерч.

9 июня недалеко от Мариуполя на дороге Мариуполь-Мангуш произошло ЧП: возникший недалеко от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.