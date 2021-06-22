В Украине жара до 36 градусов и духота: синоптики рассказали, когда удастся продохнуть

На текущей неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. Небольшой спад температур ожидается только на выходных.
Об этом сообщили 22 июня в Фейсбуке Украинского гидрометцентра.
На юге страны и в Карпатах ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории погода будет сухой.
Температурный максимум будет достигать +31 +36 градусов.
Спад температур ожидается 26 и 27 июня, когда в Украину принесет прохладный и влажный атлантический воздух.
В Киеве погода на протяжении недели будет сухой и теплой, до +30 +35 градусов.
Карта: УГМЦ
Напомним, что 19 июня неподалеку от Одессы заметили впечатляющий смерч.
9 июня недалеко от Мариуполя на дороге Мариуполь-Мангуш произошло ЧП: возникший недалеко от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.