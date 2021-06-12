Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Служба ДСНС повідомляє про статистику загиблих: на водних об'єктах України з початку літа вже загинули 23 людини, з них 2 дітей.

Так, в Кіровоградській області в Олександрії 11 червня в ставку потонув чоловік. У той же час в Донецькій області рятувальникам вдалося врятували чоловіка, який тонув у місцевому ставку в смт. Селидове. Надзвичайники негайно прибули на місце події, одягнули рятувальний жилет на чоловіка та за допомогою рятувальної мотузки допомогли йому вибратися з води на берег, після чого передали потерпілого медикам.

Без жертв, на щастя, обійшлося у Херсоні, де 10 червня рятувальники виявили двох людей, які тонуть. Надзвичайники одразу кинулись їм на допомогу, швидко витягли з води і на плавзасобі доставили на берег.

А на Київщині 9 червня потонув хлопець 2003 року народження. Надзвичайники прибули на місце події і підняли з обвідного каналу тіло загиблої дитини.

Рятувальники закликають створити максимально безпечні умови для перебування людей поблизу водойм. А також просять пам'ятати про правила безпеки під час купання.

"Телеграф" зібрав детальну інфографіку правил поведінки на воді:

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