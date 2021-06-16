"Они кусают, потому что маленькие и застенчивые": где в Украине есть ядовитые змеи и как их различить

Ежегодно в конце весны-начале лета в СМИ появляется информация о том, что в разных регионах Украины на территории населенных пунктов и даже в частных дворах граждане обнаруживают змей, которых приходится отлавливать сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. А во время "маёвок" – праздничных вылазок на природу и дачных работ порой происходят ЧП, когда гадюки кусают невнимательных или любознательных детей и взрослых. Также часто в соцсети встречаются сообщения о том, что испугавшись, люди убивают рептилий. И еще больше постов о том, что под колесами машин гибнут тысячи пресмыкающихся...

Все это говорит о том, что мы живем рядом с ними и должны уметь сосуществовать.

Житель Николаева Виктор Стренада, хоть и не биолог по специальности, увлекся изучением змей и щедро делится своими наблюдениями с соотечественниками. Для читателей "Телеграфа" он уже рассказал об обыкновенном и водяном ужах, каспийском полозе-желтобрюхе и медянке. Кто еще и в каком количестве ползает по земле на территории нашей страны?

У страха глаза велики: не жалеют даже эндемичных видов

В отсутствие в Украине крокодилов и варанов, пожалуй, только змеи нагоняют на соотечественников страх.

"После медянки идет сарматский полоз, – продолжает рассказ про распространенность разных видов змей Виктор Стренада. – Когда-то я считал его очень редким, но последнее время его все могут сфотографировать, показать в соцсети. И, судя по разным сообщениям и новостям со словами "гадюка напала", я вижу, что сарматский полоз встречается часто. Например, вокруг нашего Николаева полозов хватает. Меня очень интересует взаимодействие человечества с этими рептилиями – насколько можно истребить животное, если это неправильно преподнести".

По словам Виктора, эти полозы также вырастают до 1,5 метров. Их места обитания привязаны к определенным локациям (например, балкам), от которых они далеко не уползают, всегда тусуются в одном месте. То есть, они "локальщики", и надо знать, где их искать (имеется в виду, в научных целях). Они тоже прописаны в Красной книге Украины.

"Много точек, где их обнаруживают, и мне в соцсети присылают фотографии – считают меня специалистом, хотя я просто любитель. Но, благодаря этой активности и нормальным человеческим интересам (познанию природы), понятно, что по югу их хватает: Одесская, Николаевская, Херсонская области, Крым, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, где я точно знаю, что они есть".

Есть еще краснокнижный узорчатый полоз – обитатель восточной Украины.

"Тоже считается, что он очень редкий, но у меня в Луганске остались знакомые и они мне присылают видео и фотографии этого полоза. Он встречается достаточно нормально в окрестностях Луганска и на территории Луганской и Донецкой областей".

Рядом с ним по редкости лесной полоз, который живет только в Закарпатском регионе, и еще есть маленькая локация исключительно на севере Николаевской области от села Мигея и до Южноукраинска по берегам Южного Буга.

"Он занесен в Красную книгу и также вид находится под особой охраной Бернской конвенции (приложение II). Размерами может посоперничать с каспийским полозом, так как достигает 2-х метров и более. Он прячется в дуплах, в заброшенных гнездах, сидит в засадах, лазает по деревьям – такой, можно так сказать, "тропический" украинский вариант. Встречи с ним обычно случайны, разве что, когда он переползает дорогу, тропинку, а иначе его найти практически нереально".

"Впервые я пытался его отыскать в нашей области в 2018 году, чтобы найти и сделать видео и фото с такой редкостью. Но только увидел на дороге раздавленного малыша. Очередной раз поехал в мае 2019-го. Змею аккуратно и бережно сняли на видео, сделали фотографии. После чего отпустили на волю в том же месте. Удовольствия получил массу, так как впервые увидел этот вид. Горжусь и радуюсь, что эта змея водится в нашей области. Очень жаль, что этот полоз часто попадает под колеса машин и под руку отдыхающим, так как весь его ареал в нашей области – это любимые места отдыха многих украинцев".

Виктор считает, что было бы замечательно сделать информационные таблички в местах обитания лесного полоза, а также ознакомить с этим видом местное население, чтобы те, в свою очередь, подсказали туристам.

"Например, можно сделать логотип региона с этой змеей, вроде тех, что делают с зубром или другими яркими и редкими животными. То есть, сделать лесного полоза достоянием природы нашей области".

Самый редкий – леопардовый полоз, который водится только на Южном берегу Крыма, где много разных эндемичных видов, которые есть только там. Его можно встретить лишь за Крымскими горами, ближе к морю.

"Его тоже ловят, убивают, это очень яркая змея, пожалуй, самая красивая змея Украины. У нумизматов есть даже монета с его изображением". Правда, не украинская.

Как узнать гадюку по "одёжке"?

"Есть гадюка обыкновенная – единственная, которая не занесена в Красную книгу, – уточняет собеседник. – Она распространена на всей территории Украины, только там, где леса – Карпаты, Прикарпатье, Закарпатье – до Днепра. То есть, если найти гадюку обыкновенную в Николаевской области – это будет сенсация. Или обнаружить леопардового полоза в Карпатах – тоже будет сенсация. Если такое случится – это будет означать, что его кто-то туда случайно (или не случайно) завез".

Она водится в горах и в лесах, не любит степь, любит более прохладные места и греется где-то на полянках.

"Я ее встречал в Карпатах на высоте около 1000 метров над уровнем моря, это красивая крупная змея. Там обычно ежегодно собирают чернику, и они кусают жителей Карпат, но, вроде бы, всех удается спасти. Если бы люди умирали, то при въезде в Карпаты туристам бы сразу говорили: "Осторожно, гадюки!". Я был в Яремче, 4 часа ходил по стежке Довбуша и не нашел ни одной змеи. Они настолько скрытны, что все встречи с ними случайны. Хотя, если один человек из сотни встретит ее и напишет об этом в соцсети, остальные будут уверены, что их ожидала та же участь", - считает Виктор.

Ее размеры невелики – самки величиной до метра, обычно 90 см, а самцы – где-то, в среднем, 50 см, как и у всех рептилий – самки побольше, самцы поменьше. Но средняя длина пресмыкающихся – 60-70 см.

Можно сказать, что гадюки – "модницы" и их можно встретить в разных "нарядах", что иногда вносит путаницу в определение вида змеи.

"Расцветка у них бывает очень разная. Есть зигзагообразная серая, как и у водяных ужей, есть рыжая, встречал в Карпатах такую, что у нее аж красные глаза! Есть гадюки черного цвета – так называемые меланисты, поэтому многие считают, что в Карпатах водятся и обыкновенная, и степная гадюка, и гадюка Никольского. Нет, в Карпатах водится только обыкновеннная и она там очень разных расцветок, что сбивает людей с толку".

Еще одна представительница Красной книги Украины, которую в статус малочисленных животных загнали наша деятельность и преследования человеком, – восточная степная гадюка. Как следует из названия, они водятся только в восточных степных регионах, доходя до Харькова.

"Это одна из самых редких гадюк. Она небольшая, средние размеры – до 60 см. Взрослые самцы, которых я ловил – вообще 30 см. Они маленькие, юркие, короткие и толстые. Дергаются, если до них дотронешься, а когда змея делает выброс, у нее все тело изгибается" – характеризует этот вид Виктор Стренада.

По его словам, в Херсонской и Запорожской областях люди часто страдают от укусов степной гадюки. И если поначалу своими постами со снимками и видео мужчина просвещал людей в Инстаграме, то совсем недавно расширил аудиторию, добавив и Фейсбук – с расчетом на то, что "взрослые пользователи успеют своим детям что-то вложить в голову и оно им пригодится, когда они окажутся в лесу".

Если б змеи были пушистыми...

Кстати, за любовь ко всему живому (змеи даже не основное его увлечение) и активную пропаганду охраны природы, николаевца часто сравнивают с советским ученым, путешественником и ведущий телепередачи "В мире животных" Николаем Дроздовым, австралийским натуралистом, экспертом в области дикой природы и диких животных Стивом Ирвином, американским видеоблогером Койотом Питерсоном и, конечно же, соотечественником – журналистом, автором и ведущим телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым.

"Степные гадюки кусают, в основном, потому что они маленькие и "застенчивые" змеи: они не предупреждают о себе, беды не случится, пока на нее не сядешь или не наступишь. Тогда она резко кидается и кусает. Ее яд жжет так же, как от осы. Я общался с людьми, которых кусали гадюки. Иногда у человека длительное время держится температура, целый месяц ломит тело, но это – индивидуальные случаи, смотря сколько яда гадюка успела ввести, какой у человека иммунитет и какая реакция организма на аллергические факторы. Но смертельных случаев не было. Степная гадюка агрессивна, если ее раздразнить, она будет кидаться "до потери пульса". Но обычно все змеи пытаються скрыться. Когда пишут, что змея "напала", то это это неправильно, мы можем ее спровоцировать случайно. Допустим, идти, общаясь с другим человеком, не заметить и нечаянно наступить на нее".

Водится она от Харьковской области и далее до Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Примечательно, что на Николаевщине степная гадюка водится только на той части Кинбурнской косы (Очаковский район), которая административно относится к этой области.

"Все остальные сообщения, что ее встречали на "материковой" территории – фейковые, –утверждает Виктор. – Через лиман гадюка не переплывет. Она плавать хоть и умеет, но избегает. Она любит сухую степь. То есть, в окрестностях города Николаева нет ядовитых змей: всех, кого вы боитесь и убиваете – это водяные ужи Natrix tesselata, почитайте хоть раз про них, чтобы не бояться".

Виктор напоминает, что по гадюке Никольского специалистами ведутся споры, отдельный это вид или это подвид обыкновенной.

"Это реликтовый вид, потому что она водится только начиная от Харьковской области и занимает север Киевской области, на запад ареал простирается до севера Одесской области. Живет преимущественно в нетронутых дубовых лесах. Гадюки этого вида имеют черный, аж смолянистый окрас, они меланисты. После рождения они еще похожи на гадюку обыкновенную, подрастая, становятся чисто черными. Я ловил самку, наверное, длиной 95 см. Это была моя первая встреча с гадюкой Никольского и друг предложил снять видео. Но тогда я еще толком ничего о ней не рассказал".

Средняя длина этой гадюки тоже 60 см. И на Харьковщине время от времени гадюки кусают людей. У них бывают отеки, синяки, которые держатся около месяца, боли в мышцах, потому есть необходимость получать медикаментозное терапевтическое лечение. Яд их опасный на таком же уровне, как яд осы и пчелы. Вот если пчела ужалит человека, то место укуса краснеет и твердеет, у людей могут даже развиваться тяжелые аллергические реакции с летальным исходом.

"Понимаю, что чешуистая кожа змей непривлекательна. Если б змеи были пушистыми, то, возможно, отношение к ним людей было бы более доброжелательным, – смеясь, предполагает защитник природы. – Но, в любом случае, они не должны погибать от людских рук".

Виктор Стренада напоминает, что непрофессионалу можно различить встретившуюся на пути змею по зрачкам: они вертикальные у гадюк и круглые у ужей и полозов. Но проще определить по форме головы – большой и копьевидной, заметно отличающейся от тела, у гадюки, или плавно переходящей в тело у полоза и ужа.

Кроме того, гадюки, в основном, короткие и толстые, ужи и полозы – длинные и тонкие. Зигзаги – на спине у гадюки, а "шахматка" – на животе и спине ужа.

А напоследок Виктор рассказал о необыкновенном актерском мастерстве водяного ужа. Если тому удрать от человека или хищника не удается и предупреждающее шипение врага не отпугивает, хитрый змей расслабляет мышцы и притворяется мертвым, добавляя позе отвратительного запаха жидкости, выделяемой из клоакальных желез.