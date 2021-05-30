"Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире": кто спасает от змей в городе?

К тому, что во время отдыха на природе, на рыбалке, при сборе грибов или работая на даче можно встретиться со змеей, мы уже привыкли. Но такая встреча может произойти и на территории населенных пунктов. Так, 27 мая в Полтаве в приемное отделение детской городской клинической больницы госпитализировали 4-летнюю девочку с предварительным диагнозом "укус змеи". Пресмыкающееся укусило ребенка на окраине города на улице Черниговская (дачный кооператив между военным аэродромом и Полтавским автоагрегатным заводом). Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Какая именно это была змея - неизвестно.

А вот буквально несколько майских событий в Днепропетровской области. В Днепре 15 мая на полянке возле детской поликлиники на ж/м Калиновский горожане заметили гадюку, которая мирно грелась на солнышке.

В этот же день мая в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на территории частного домовладения на улице Каштановой в селе Братское Днепровского района хозяева обнаружили змею. По вызову было направлено подразделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибывшие спасатели обнаружили под хозяйственной постройкой 2-метрового пресмыкающегося. Змею отловили и вывезли за пределы населенного пункта.

16 мая к спасателям обратились жители улицы Иванова поселка Любимовка Днепровского района, также увидевшие ползучего гада на своем подворье. Специалисты ГСЧС выяснили, что пресмыкающееся длиной около полутора метров укрылось под вещами домашнего обихода на территории двора.

17 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о змее на улице Юбилейной села Старые Кодаки того же Днепровского района. На этот раз спасатели выловили пресмыкающееся длиной более 1 метра.

23 мая хозяева частного дома, расположенного в Днепре на улице Промышленной, не на шутку испугались, обнаружив на своем участке опасного соседа. С помощью специального инструмента спасатели отловили змею.

Не зная змей, люди считают их ядовитыми

"Телеграф" решил узнать, как часто спасателям приходится сталкиваться со столь необычными задачами и какие случаи им запомнились.

- На самом деле, отлов змей не относится к компетенции Службы спасения, - поясняет руководитель пресс-службы Днепропетровского главка ГСЧС Дарья Гречищева. - Однако когда люди сталкиваются с пресмыкающимися, для них это всегда большой стресс и они звонят на «101». Мы стараемся прийти на помощь населению в экстремальных ситуациях. Конечно, мало кто из населения хорошо знает змей, и поэтому людям трудно оценить, какую угрозу они несут, действительно ли они ядовиты. В среднем за месяц наши сотрудники выезжают на подобные случаи 5-6 раз. Чаще всего это происходит весной и летом, меньше - осенью.

По словам Дарьи, обычно пресмыкающиеся встречаются в тех районах, где есть вода. Весной в период размножения они часто выползают погреться на камнях. А так как город Днепр расположен на обеих сторонах одноименной реки, змей можно встретить где угодно: и на даче, и в центре города на набережной. "Обычно все змеи, которых мы вылавливаем, - обычные полозы, которые не имеют яда. Хотя при укусе у человека может начаться аллергия. И это уже может быть угрозой для жизни".

По статистике, в прошлом году в Днепропетровской области спасатели ГСЧС выловили 64 змеи. Из них 17 пришлось на апрель, 12 - на июль и 10 на июнь. В 2021-м выловили уже 26 пресмыкающихся, и в апреле, опять-таки, 17.

-К поимке змей обычно привлекаются спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения, которые имеют самодельное оборудование для их отлова. Они изготовили петлю, с помощью которой удобно поддеть змею и удерживать ее на безопасном расстоянии. А также возят с собой емкость - большую пластиковую бочку, в которую помещают пресмыкающихся. Отпускают их на природе, подальше от населенных пунктов и жилья. Хотя это не гарантия, что они не вернутся, - смеется Дарья Гречищева.

Змей изучают по... интернету

Герпетологию спасатели не изучали, разбираются самостоятельно при помощи интернета, а при необходимости консультируются с зоологами. Но по правилам, уточняет руководитель пресс-службы, к отлову пресмыкающихся должны привлекаться специалисты по работе с животными вроде «Зооконтроля».

Бывают совершенно удивительные случаи встречи горожан со змеями.

- Однажды нам сообщили, что женщина нашла змею на 7 этаже в квартире. Сначала мы в это не поверили, это звучало странно. Конечно, мы выехали и выловили пресмыкающееся. Оказалось, что ее муж на днях был на рыбалке и змея заползла в сетку с рыбой.

В другой раз змея напугала женщину-водителя, - вспоминает Дарья. - Каким образом змея попала в пространство между капотом и лобовым стеклом – непонятно, но во время движения автомобиля она оказалась на стекле перед глазами женщины и мгновенно провалилась под капот. Водитель испугалась, что через капот змея может оказаться в салоне. Нам пришлось обыскать автомобиль. Змеи мы не нашли, хотя ее появление зафиксировано на видео авторегистратора. Скорее всего, она выпала во время движения.

Кстати, в Днепре полозы облюбовали один из известных ресторанов на Набережной, 22-го апреля спасатели здесь отловили аж 12 пресмыкающихся!

- Там мы их ежегодно вылавливаем около десятка. Дело в том, что ландшафтный дизайн этого заведения содержит много камней. Вот змеи семьями выползают туда греться у воды.

Сотрудники ГСЧС регулярно напоминают, что, находясь на природе и у воды, людям необходимо быть внимательными, ведь это - естественная среда для змей. А весной могут быть агрессивными, защищая потомство.

Напомним, недавно в Запорожской области разгорелся скандал вокруг девочки, которой после укуса змеи не укололи сыворотку, хотя она была в наличии в медучреждении.

Фото и видео предоставлены сектором связей со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Днепропетровской области