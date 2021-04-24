В Днепре дюжина змей атаковала ресторан: что делать, если увидел опасную рептилию (фото, видео)

В Днепре на Сичеславского Набережной (Шевченковский р-н) на территории кафе мужчина в четверг, 22 апреля, днем обнаружил более десятка змей, которые заползли в заведение.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС и публикует фото с места происшествия.

"По прибытию к месту происшествия специалисты ГСЧС с помощью специального инструмента отловили 12 пресмыкающихся и вывезли за пределы города", - говорится в сообщении.

Также спасатели провели с заявителем разъяснительную беседу по поводу того, что делать в случае обнаружения пресмыкающихся.

Местный Telegram-канал "Х***ый Днепр" уточнил, что змеи заползли в кафе "1000 и 1 ночь", а также опубликовал видео с места события.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины рассказывает о мерах, которые обезопасят в случае встречи со змеей:

Не прикасаться к непроверенным предметам руками: лучше пользоваться палкой. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуршите или постучите в том месте палкой: это отпугнет змею. Не приближаться и не прикасаться к змеям, если увидели их: змеи могут ответить агрессией. "Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м. Не пытайтесь поймать или убить змею - именно так и происходит большинство укусов", - подчеркивает в Центре. Если отправляетесь в местности, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте одежду, которая защитит от укусов: это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.

В случае если змея все же укусила, нужно как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. "Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти", - добавляют в Центре.

Если транспортировка в больницу слишком длительная, пострадавший нуждается домедицинской помощи:

сохраняйте спокойствие и меньше двигайтесь;

пейте много воды;

на место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;

снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь;

по возможности примите 1-2 таблетки лекарств от аллергии;

в случае транспортировки зафиксируйте пораженную конечность;

по возможности приложите к ране лед, завернутый в ткань;

не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

не надо высасывать яд - таким образом увеличивается вероятность дополнительного заражения, к тому же это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

не кладите жгут на травму;

не прижигайте рану;

не употребляйте алкоголь.

"Главная помощь для пострадавшего - медицинская, следовательно, как можно быстрее доставьте его в больницу. Уже в медучреждении могут принять решение ввести антитоксин, но из-за риска побочных явлений его назначают только в тяжелых случаях", - добавили в Центре.