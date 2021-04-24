В Днепре дюжина змей атаковала ресторан: что делать, если увидел опасную рептилию (фото, видео)

В Днепре на Сичеславского Набережной (Шевченковский р-н) на территории кафе мужчина в четверг, 22 апреля, днем обнаружил более десятка змей, которые заползли в заведение.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС и публикует фото с места происшествия.
"По прибытию к месту происшествия специалисты ГСЧС с помощью специального инструмента отловили 12 пресмыкающихся и вывезли за пределы города", - говорится в сообщении.
Также спасатели провели с заявителем разъяснительную беседу по поводу того, что делать в случае обнаружения пресмыкающихся.
Местный Telegram-канал "Х***ый Днепр" уточнил, что змеи заползли в кафе "1000 и 1 ночь", а также опубликовал видео с места события.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины рассказывает о мерах, которые обезопасят в случае встречи со змеей:
В случае если змея все же укусила, нужно как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. "Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти", - добавляют в Центре.
Если транспортировка в больницу слишком длительная, пострадавший нуждается домедицинской помощи:
"Главная помощь для пострадавшего - медицинская, следовательно, как можно быстрее доставьте его в больницу. Уже в медучреждении могут принять решение ввести антитоксин, но из-за риска побочных явлений его назначают только в тяжелых случаях", - добавили в Центре.