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Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)

Маленькой девочке пересадили кожу с бедра, чтобы закрыть рану от укуса гадюки (фото)
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Фото: freepik.com

В Энергодаре Запорожской области 2 мая 6-летнюю девочку укусила змея – по определению взрослых, степная гадюка. Малышку быстро доставили в местное медучреждение, где ей оказали первую помощь. Однако там сыворотку от змеиного яда ей не ввели. Как впоследствии заверял директор медико-санитарной части Энергодара Андрей Бредихин, у препарата буквально накануне закончился срок годности, и медики не имели права его использовать.

Пациентку переправили в областной центр, где антитоксический препарат применили, хотя прошло уже 11 часов с момента укуса и именно это, по мнению близких девочки, повлияло на тяжесть ее состояния и продолжительность лечения. Разбирательство по поводу наличия-отсутствия противозмеиной вакцины и правильности трактовки срока годности индийского препарата (до мая или включительно 5-й месяц) в Энергодаре продолжается до сих пор.

Маленькую Софию вылечили в Запорожской областной детской клинической больнице. Однако на безымянном пальчике левой руки, там, где ее укусила змея, образовался некроз – кожа почернела. И днями девочке провели операцию по пересадке кожи, на этот раз в Запорожской городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи. Как выглядел травмированный пальчик до операции и после нее, на фотографиях продемонстрировал врач отделения термической травмы и реконструктивной хирургии Андрей Сех.

Снимки сопроводил пояснением: "Укус гадюки очень редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея, стоит сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия. Особенно опасными они являются для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом. Выполнена пластика полнослойным лоскутом".

А "Телеграфу" Андрей Васильевич добавил подробностей.

-Кожу для пересадки мы взяли с бедра – с паховой складки пациентки, чтобы она прижилась, и чтобы этой "ранки" на теле девочки тоже не было видно. Это небольшой лоскут для фаланги детского пальчика. Такая операция делается под общим наркозом, провели ее минут за 40. Там пришлось удалять всю кожу до сухожилия. Хочу сказать, что девчушка молодец, боевая, лечение перенесла стойко. Сегодня я их с мамой отпустил домой – там же детский дом семейного типа, маме хлопот хватает. Перевязочки на выходные не надо делать. А на следующей недельке уже их выпишу.

По словам врача, раньше им не встречались подобные случаи, чтобы приходилось делать пересадки кожи после укуса ядовитой змеи. "Для взрослого это, может быть, было бы не так проблематично. Или если бы укус был на ноге, обошлось бы легче, там кровоснабжение лучше и восстановиться кожа могла бы лучше, а здесь – что там того пальчика?".

Медики напоминают: будьте внимательны на отдыхе на природе, чтобы экстренные меры по спасению вам не понадобились.

Фото Андрея Сеха

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 225

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Дети, Энергодар, Змеи, Гадюки, Укусы.
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